El PSOE de Algeciras denuncia la pasarela del río Pícaro como un "parche inseguro" y exige el nuevo puente prometido

Algeciras/El PSOE de Algeciras ha mostrado su preocupación ante lo que considera una “solución provisional deficiente” para el tránsito de peatones en el río Pícaro. La instalación de una pasarela que sustituye temporalmente al antiguo puente clausurado por riesgo de derrumbe ha sido calificada por los socialistas como un parche que ni garantiza la seguridad ni la accesibilidad para los vecinos de la zona.

El secretario de organización del PSOE algecireño y viceportavoz municipal, Fran Fernández, ha visitado el área afectada y ha denunciado públicamente las condiciones del recorrido que deben afrontar quienes intentan cruzar la zona. “Estos vecinos tienen primero que bajar catorce escalones que no están en buen estado de conservación, luego caminar y pasar por debajo de parte del puente que está precintado. Seguir caminando por un camino lleno de matorrales de más de un metro de altura, con los problemas de insectos y salubridad que en estas fechas tiene eso, y, al llegar a ese puente o pasarela provisional, como lo quieran llamar, encontrarse nuevamente con que tienen que subir tres escalones para acceder a ella, y otros tres para bajar y pasar al otro lado. Y ya por fin, al llegar a la parte de Getares, volver a pasar por debajo del puente de hierro, que está clausurado por riesgo de derrumbe, pero se puede pasar por debajo. En fin, un sinsentido”, ha explicado Fernández,

El edil socialista ha criticado duramente la gestión del alcalde José Ignacio Landaluce y su equipo, al que acusa de no preocuparse por la accesibilidad ni la seguridad de todos los ciudadanos. Fernández teme además que esta actuación sirva como excusa para dilatar aún más el contrato de emergencia para la construcción de un nuevo puente, que fue aprobado por unanimidad en pleno hace más de un mes y medio, sin que hasta la fecha se haya informado de avances.

"El verano ya está aquí y muchos de los vecinos de las viviendas que están al otro lado del Pícaro no van a ver resuelto su problema, y los que sí puedan cruzar al otro lado tendrán que hacerlo por un lugar peligroso, pasando a la ida y a la vuelta por debajo de un puente que lleva meses cerrado por peligro de derrumbe”, ha advertido el viceportavoz socialista.

Caos circulatorio en El Rinconcillo

El PSOE también ha señalado otros ejemplos de lo que califican como “la dejadez y la mala gestión del gobierno local del PP”. En concreto, Fernández ha citado el caos circulatorio previsto en la zona de El Rinconcillo por el inicio de las obras hidráulicas de la segunda fase de la Avenida Diputación, que, según ha recordado, fueron contratadas en enero de 2024 pero no han comenzado hasta ahora, en plena temporada estival.

“Ya se han suprimido muchos aparcamientos de la zona de Los Pulpos, que no se van a recuperar hasta después del verano, porque las obras no van a terminar en dos meses, pero es que además los vecinos se están encontrando con carteles en la calle Cabo Blanco y en Carretera Rinconcillo, desde la rotonda hasta el Bar Brígida, que indican que ambas calles pierden todos sus aparcamientos. Se pierden más de 50 plazas de aparcamiento en pleno verano, se cierran tramos y a los vecinos y a los comerciantes, que van a sufrir las consecuencias económicas en sus negocios, se les deja en la incertidumbre y no se dan explicaciones”, ha concluido Fernández este miércoles.