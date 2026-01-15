El PSOE denuncia que Algeciras empieza 2026 “igual que terminó 2025”: sin presupuestos, con barrios abandonados y una Alcaldía “secuestrada”

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, y el secretario de organización y viceportavoz municipal, Fran Fernández,en la que ha sido su primera rueda de prensa de 2026.

El PSOE de Algeciras ha denunciado este jueves, en la que ha sido su primera rueda de prensa de 2026, que el nuevo año ha comenzado en la ciudad “exactamente igual que terminó el anterior”, con un “sin fin de carencias en los servicios públicos”, las barriadas “abandonadas”, promesas incumplidas, inversiones “desperdiciadas” y sin proyecto de presupuestos municipales, “a pesar de contar el PP con mayoría absoluta para aprobarlos”.

Así lo han manifestado la secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, y el secretario de organización y viceportavoz municipal, Fran Fernández, quienes han cargado duramente contra la gestión del todavía alcalde, “el ahora concejal no adscrito” José Ignacio Landaluce.

“En Algeciras hemos iniciado el 2026 con una Alcaldía secuestrada, mientras el presidente del PP de Andalucía, Moreno Bonilla, lo sabe y lo permite, y lo mantiene con el apoyo de 15 concejales”, ha advertido Arrabal, que se ha mostrado muy crítica con “un equipo de gobierno enfrascado en blanquear una situación que es vox populi y protagonizada por un alcalde intruso, que lleva 14 años sin resolver los problemas de Algeciras y que está actualmente en una huida hacia adelante desesperada”.

La portavoz socialista ha afirmado que Landaluce “vive todo el día en campaña intentando vender gestión, cuando la realidad de la ciudad habla por sí sola”, con “un abandono de las barriadas aplastante y un deterioro de los servicios públicos insoportable”.

Arrabal ha calificado de “penoso” el balance realizado recientemente por el gobierno local, asegurando que está “plagado de mentiras y de bulos” y “totalmente alejado de la realidad de Algeciras”, una ciudad que, según ha señalado, “necesita un proyecto, un Plan General Urbanístico que permita desarrollarla, porque el actual tiene ya 25 años, y medidas que permitan sanear la economía municipal”.

“Hace falta invertir en limpieza, asfaltado, mantenimiento de colegios, instalaciones deportivas y transporte público, pero ni el alcalde ni los concejales están en eso, están en otras cosas, y las consecuencias las pagamos todos los algecireños”, ha subrayado.

Por su parte, Fran Fernández ha instado al gobierno local a “dejar de atribuirse inversiones de otras administraciones, o incluso privadas, como la de los Salesianos”, y a “dejar de perder el tiempo en hacer oposición a la oposición, porque tienen mucha tarea pendiente”.

Parques, centro de salud y Conservatorio: “ejemplos de gestión lamentable”

Para ilustrar lo que ha calificado como “nefasta gestión” del dinero público, Arrabal ha puesto como ejemplo el parque de La Bajadilla. “No es de recibo que tengamos que esperar a los fondos europeos para tener un parque en una barriada”, ha afirmado, criticando que el alcalde “se pasee sin pudor alguno por un barrio muy, pero que muy abandonado”.

En la misma línea, ha reprochado que Landaluce “ni siquiera explique qué está pasando con el nuevo centro de salud”, un compromiso que, según ha recordado, “los vecinos llevan más de ocho años esperando”, así como el retraso del Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía. “No debería ni nombrar a Paco de Lucía hasta que el Conservatorio que lleva su nombre no tenga al menos las obras iniciadas, después de 12 años para ceder el suelo”, ha dicho.

“Como en la Junta gobierna el PP, todo el mundo calladito, y más ahora”, ha añadido.

Servicios sociales: “bulos” y recortes

Otro de los puntos abordados ha sido la inversión en servicios sociales. Arrabal ha rechazado que el gobierno local pueda “presumir” de esta materia cuando, según ha señalado, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa a Algeciras “por debajo de la media nacional, con 111 euros por habitante”.

Tras recordar que municipios cercanos, como San Roque, alcanzan los 400 euros por habitante, Arrabal ha mostrado documentos que reflejan que el presupuesto de servicios sociales “bajó en 2025 en 220.000 euros” respecto al año anterior.

“Diga lo que diga la propaganda municipal, los más desfavorecidos no están siendo atendidos”, ha afirmado, detallando que las ayudas de emergencia social “tan solo llegaron a 20.000 euros”, que la partida de comida a domicilio “disminuyó en 40.000 euros” y que la delegación del mayor “redujo su presupuesto a la mitad, hasta quedarse en 30.000 euros”.

“¿Eso es invertir en los que más lo necesitan?”, ha preguntado Arrabal, quien ha calificado de “histórico desastre” la gestión del área de Bienestar Social “en manos de Landaluce”.

El CMIM y “100.000 euros perdidos”

Como “otro ejemplo de este desastre”, la portavoz socialista se ha referido al Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), un servicio cofinanciado con la Junta de Andalucía. Según un decreto de Alcaldía firmado a finales de 2025, “se van a devolver 50.000 euros y no se va a recibir el otro 50% de la subvención por no haber cumplido los objetivos”.

“Estamos hablando de 100.000 euros perdidos… ¿Eso es gestión, de eso presume? ¿Cuál es el interés de Landaluce en atender las desigualdades?”, ha cuestionado Arrabal, concluyendo que “no existe ese interés, no existe preocupación alguna”.

A su juicio, lo ocurrido con el CMIM es “un ejemplo más de la muy mala suerte que tenemos las mujeres de Algeciras con este alcalde”.

Rocío Arrabal toma la palabra mientras Landaluce, desde la presidencia del Pleno, repasa documentos sin levantar la vista. / Erasmo Fenoy

“Deslealtad institucional” de los hermanos Landaluce

Arrabal y Fernández han denunciado la “deslealtad institucional” de los hermanos Landaluce, el alcalde y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, por mantener “un discurso constante de crítica” al Gobierno de España.

Arrabal ha calificado de “descarado y malintencionado” el “plan” de ambos para desacreditar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, lamentando que no sean “capaces de reconocer públicamente” que actualmente “se está invirtiendo como nunca antes en la ciudad”, con actuaciones como el Acceso Sur, el proyecto del Acceso Norte, obras hidráulicas y el desarrollo del Puerto de Algeciras.

Según ha señalado, esta estrategia tiene “dos consecuencias”: “desinformar a la ciudadanía, al ocultar el origen real de muchas inversiones, y convertir la gestión local en propaganda partidista”.

Navidad, obras e inundaciones

Por último, Fran Fernández ha repasado algunos de los ejemplos “más flagrantes” de la gestión municipal, como el “caos” de la Navidad, con luces “tarde y mal”, una pista de hielo que “no fue la anunciada” y un poblado navideño que “ni siquiera llegó a instalarse”.

También ha mencionado el “escaso mantenimiento” de instalaciones deportivas, el retraso en el puente peatonal del río Pícaro, la polémica del horno crematorio de Botafuegos y el “desastre” de las obras de la avenida Diputación, así como las inundaciones registradas este invierno en el Rinconcillo y otros barrios, exigiendo “explicaciones convincentes y más transparencia”.

La respuesta del Ayuntamiento

Estas declaraciones del PSOE llegan el mismo día en que el Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado la convocatoria de una Junta de Portavoces para el próximo lunes con el objetivo de “dar información clara, directa y con base jurídica” sobre la situación institucional tras la baja del alcalde en el Grupo Municipal Popular.

Según el Consistorio, “la realidad es que el alcalde pasa a la condición de concejal no adscrito, pero esto no afecta a su condición de alcalde ni supone cambio alguno en el ejercicio de sus atribuciones”, insistiendo en que el Ayuntamiento “sigue funcionando con normalidad, con estabilidad y con plena garantía legal”.