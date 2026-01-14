Algeciras construirá en La Bajadilla un nuevo parque infantil financiado con fondos europeos

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, anuncian un nuevo parque infantil en la calle San José, en La Bajadilla.

El barrio de La Bajadilla sumará próximamente un nuevo espacio de ocio infantil. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, ha anunciado la ejecución de un nuevo parque infantil en la calle San José, una actuación que se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno con la mejora de los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos.

El proyecto contará con una inversión aproximada de 150.000 euros y se desarrollará sobre una superficie total cercana a los 1.370 metros cuadrados. De ellos, unos 324 metros cuadrados se destinarán específicamente al parque infantil, una cifra orientativa que podrá ajustarse durante la ejecución de las obras con el objetivo de reorganizar y optimizar el espacio existente, adaptándolo a las necesidades reales del entorno.

La actuación estará financiada en un 85 % con fondos europeos Feder 2021-2027, dentro de la estrategia municipal de regeneración urbana y mejora de los espacios públicos que impulsa el Ayuntamiento de Algeciras.

El resto del ámbito de intervención se destinará a espacios libres, que serán objeto de un tratamiento integral de acondicionamiento y mejora, prestando especial atención a la recuperación de zonas actualmente degradadas. El objetivo es crear un entorno urbano más amable, seguro y accesible, que fomente la convivencia vecinal y el uso responsable del espacio público.

El nuevo parque infantil cumplirá con todos los estándares de seguridad, incorporará elementos adaptados a distintas edades y garantizará la accesibilidad universal, de forma que todos los niños puedan disfrutar del espacio en igualdad de condiciones. Además, el proyecto contempla la mejora de los itinerarios peatonales y una correcta integración del parque en el entorno urbano existente.

Esta intervención se suma al desarrollo del futuro Distrito Paco de Lucía, un proyecto urbano y cultural que tendrá como eje el centro de interpretación Paco de Lucía y que se desplegará en diferentes puntos de la ciudad, contribuyendo a la dinamización social, cultural y económica del entorno.