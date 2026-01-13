¿A qué horas se espera lluvia en el Campo de Gibraltar martes y miércoles?

El Campo de Gibraltar espera nuevas lluvias a partir de la tarde de este martes 13 de enero. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha prolongado el aviso amarillo activado para este martes hasta el miércoles 14 de enero a las 7:59 de la mañana. El aviso por lluvias marca peligro bajo con precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado a la hora acompañadas por tormentas y posibilidad de mangas marinas.

Casi toda la comarca está bajo este aviso amarillo, así como buena parte de la provincia, principalmente del litoral, se encuentran también pendientes de estas lluvias anunciadas por la Aemet.

¿A qué horas lloverá?

En Algeciras, las previsiones señalan a las 18:00 como la principal hora con posibilidad de precipitaciones con unos 2 litros de agua por metro cuadrado. A las 22:00 se anuncian tormentas y muy altas probabilidades de lluvia de hasta casi un litro por metro cuadrado. Para el miércoles, apenas se prevén algunos chubascos dispersos durante el día de poco calado.

En La Línea y San Roque, la previsión arroja menos lluvias, con la mayor posibilidad de agua también alrededor de las 18:00 y posibles tormentas a las 22:00 y durante las primeras horas de la madrugada. En Los Barrios, la Aemet apunta a tormentas a partir de las 5:00 de la mañana del miércoles y la mayor precipitación a las 9:00 (0,7 mm).

Previsión meteorológica de Algeciras.

En Tarifa, misma situación para este martes, pero más opciones de lluvia durante las primeras horas del miércoles, sobre todo entre las 8:00 y las 10:00.

En el interior, a pesar de que no se ha activado el aviso amarillo, en Jimena se esperan precipitaciones este martes, pero especialmente en las primeras horas del miércoles con hasta 8 litros por metro cuadrado a la hora a las 5:00 de la mañana. Unas cantidades parecidas se esperan en Castellar y San Martín del Tesorillo, también durante la madrugada. Estos tres municipios fueron los más castigados por la pasada borrasca Francis.