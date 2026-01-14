Desaparece el monolito de Blas Infante en Algeciras y el PSOE acusa al alcalde de no respetar la Ley de Memoria Democrática

El PSOE de Algeciras ha calificado de “tardías e insuficientes” las explicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento tras la polémica generada por la desaparición del monolito conmemorativo del 4 de diciembre de 1977, ubicado durante casi tres décadas en la avenida Blas Infante, y que rendía homenaje a la Memoria Democrática de Andalucía.

Luis M. García, secretario de Memoria Democrática de la Ejecutiva local socialista, criticó este miércoles que las declaraciones del alcalde José Ignacio Landaluce lleguen, como siempre, “tarde y mal”. García subrayó la necesidad de que el monolito, presuntamente dañado durante las obras de remodelación de la avenida, sea repuesto cuanto antes y que se “depuren las responsabilidades a las que hubiere lugar”.

El monolito, instalado en 1995 junto a una bandera de Andalucía que también ha desaparecido, no contaba con las “medidas de protección pertinentes” antes del inicio de los trabajos financiados con fondos europeos, según lamentó García. Para la Ejecutiva local socialista, lo ocurrido evidencia la “desidia y el poco interés” del gobierno municipal en la Ley de Memoria Democrática y en la conservación del patrimonio histórico de la ciudad.

“Todavía está por ver que el monolito, la placa homenaje a los que lucharon por nuestra autonomía y la bandera vuelvan a su ubicación original, y que ese anuncio no sea otra falsedad a la que nos tiene acostumbrados Landaluce”, advirtió García, recordando que no es la primera vez que símbolos andaluces desaparecen de Algeciras durante su mandato.

El PSOE ha anunciado que seguirá muy vigilante y llevará el asunto a la próxima Comisión de Cultura y Patrimonio y al pleno del Ayuntamiento, recordando que “es ahí donde se debería informar en tiempo y forma a la oposición y a la ciudadanía, y no solo reaccionar tras la presión mediática y en redes sociales”.

Por su parte, el Ayuntamiento explicó hace apenas 24 horas que la retirada del monolito provocó la fractura de la placa, por lo que se está trabajando en una reproducción exacta que garantice su conservación y futura reinstalación. Landaluce recordó otras actuaciones en defensa de la memoria de Blas Infante, como la instalación de un monumento en la avenida Virgen del Carmen y la reproducción de un mosaico dañado en la avenida Blas Infante. “El respeto a nuestra historia y a nuestros símbolos es incuestionable”, afirmó el alcalde, asegurando que continuarán trabajando “con rigor y responsabilidad para preservar el legado de Blas Infante y la memoria democrática andaluza”.