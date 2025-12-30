Algeciras reestrena la avenida Blas Infante dos meses después de lo previsto

La ciudad de Algeciras reestrena este martes el tramo de la avenida Blas Infante colindante con el Parque María Cristina, considerado el pulmón verde del centro y el epicentro de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El entorno ha quedado completado con la apertura al tráfico del carril en dirección a la avenida Virgen del Carmen, el único tramo que faltaba por habilitar tras diez meses de obras.

El proyecto, con una inversión de 1.332.293 euros, financiados en parte por fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha concluido su ejecución dos meses después del plazo inicialmente previsto. Las obras comenzaron a principios del pasado febrero.

La estimación inicial era que los trabajos se prolongasen durante cuatro meses por cada uno de los carriles afectados, ocho meses en total, por lo que el proyecto debió estar terminado a principios del pasado octubre. Sin embargo, cuestiones sobrevenidas como las intensas lluvias del pasado mes de marzo (justo en la fase de demoliciones) trastocó el calendario previsto. Desde entonces, la actuación ha ido habilitando zonas peatonales y para el tráfico de manera progresiva.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado de buena parte del equipo de gobierno, ha sido el encargado de izar una bandera de Algeciras que ondeará de manera permanente en un mástil de 13 metros donado por Acerinox Europa. Además de buena parte del equipo de gobierno local, el director de producción de la factoría, Francisco Fernández de la Mata, ha asistido al acto de apertura al tráfico. La entidad local no ha empleado el término "inauguración" para referirse a la entrada en servicio del tramo completo.

Las autoridades junto a la bandera de Algeciras en la avenida Blas Infante. / Ayto. Algeciras

Así es la nueva avenida Blas Infante

La reforma de la avenida Blas Infante forma parte de la Agenda Urbana 2030 de Algeciras y cuenta con financiación procedente de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además de una aportación municipal.

El proyecto se ha centrado en la transformación profunda del tramo situado frente al parque María Cristina. La avenida ha pasado de tener dos carriles por sentido a uno solo de 3,5 metros de anchura, con la calzada al mismo nivel que la acera para mejorar la accesibilidad. Solo se ha duplicado el carril en la esquina con la avenida de las Fuerzas Armadas, para permitir el giro a la derecha.

La mediana central, que se mantiene ajardinada, ha reducido su anchura para ganar espacio peatonal y sin el parterre para integrar mejor el conjunto. También se ha eliminado la posibilidad de girar a la izquierda desde Alfonso XI hacia Fuerzas Armadas.

Una amplia zona de descanso junto al parque. / Claudio Palma

La estatua de Alfonso XI se ha desplazado ligeramente para habilitar un paso de peatones más amplio en la entrada principal del parque. El nuevo pavimento combina adoquines en la calzada con aceras renovadas y zonas reservadas para carga y descarga.

El objetivo es reducir la intensidad y velocidad del tráfico rodado, facilitar el tránsito peatonal y “acercar” el parque María Cristina al corazón urbano eliminando barreras visuales.

Estas obras forman parte del despliegue de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de Algeciras, un proyecto que comenzó con la peatonalización parcial de Capitán Ontañón y la intervención en el Llano Amarillo. En Blas Infante se replican los criterios de movilidad sostenible aplicados en esas áreas: ampliación de aceras, mejora de accesibilidad y reducción de la superficie destinada al coche privado.