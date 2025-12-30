Las fotos de la reapertura al tráfico de la avenida Blas Infante de Algeciras

El tiempo
Claudio Palma

Algeciras, 30 de diciembre 2025 - 14:57

Las obras en la avenida Blas Infante de Algeciras han finalizado este martes con la reapertura al tráfico en su totalidad. El espacio luce renovado, con más importancia a las zonas peatonales.

La bandera de Algeciras pasa a formar parte de la remodelada céntrica avenida en un mástil donado por Acerinox.

