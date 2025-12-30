Las fotos de la reapertura al tráfico de la avenida Blas Infante de Algeciras

Las obras en la avenida Blas Infante de Algeciras han finalizado este martes con la reapertura al tráfico en su totalidad. El espacio luce renovado, con más importancia a las zonas peatonales.

La bandera de Algeciras pasa a formar parte de la remodelada céntrica avenida en un mástil donado por Acerinox.