El PSOE denuncia la adjudicación “a dedo” del contrato de gimnasia para mayores en Algeciras

Algeciras/El PSOE de Algeciras ha vuelto a denunciar este martes lo que califican como una “adjudicación a dedo” del contrato de gimnasia para mayores, un proceso que ya habían puesto en evidencia en octubre de 2024. Rocío Arrabal, portavoz del grupo municipal solicialista y secretaria general del partido en la ciudad, ha calificado esta contratación como un “traje a medida” que forma parte de la “red clientelar” que, a su juicio, dirige el alcalde, José Ignacio Landaluce.

Durante una rueda de prensa, Arrabal ha criticado duramente la gestión municipal, acusando al alcalde de priorizar intereses privados y contratos para “amiguetes” en lugar de velar por el interés público y la transparencia. "Algeciras está cada vez más sucia, endeudada y abandonada, con peores servicios públicos", ha denunciado la portavoz socialista, insistiendo en que, tras 14 años de gobierno del PP en la ciudad, los servicios son peores pese a las subidas impositivas como a la que ha denominado "el impuestazo Landaluce".

Arrabal ha reprochado al alcalde su confrontación con el Gobierno central y el uso de la propaganda para, según indica la portavoz, “desviar la atención del despilfarro y caos económico”. Asimismo, ha instado a Landaluce a respetar la labor de fiscalización de la oposición, a cumplir con las resoluciones del Consejo de la Transparencia y a priorizar los intereses públicos frente a los privados.

Además del contrato polémico, los socialistas han señalado otras irregularidades en la gestión municipal, como la caducidad desde hace un año del pliego de concesión de Parques y Jardines y los pagos duplicados en servicios, así como las subidas en el servicio de grúa, que incluye el alquiler del solar donde opera la empresa.

La portavoz también ha denunciado la falta de transparencia en Algesa, empresa pública de limpieza y mantenimiento, con adjudicaciones directas y contrataciones bajo investigación en la Oficina Antifraude. Ha alertado además sobre el desequilibrio económico de Emalgesa, cuya situación financiera —sostiene Arrabal— se mantiene oculta, y la inacción del alcalde ante la falta de pago del canon municipal por parte de la parte privada Aqualia, responsable del servicio del agua.

“Por mucha propaganda que se haga, esta es la realidad de la gestión del PP de Landaluce: empresas que se lucran a costa del bolsillo del ciudadano, contrataciones al margen de los cauces legales, adjudicaciones que son ‘trajes a medida’ preparados de antemano, como la gimnasia para mayores, y un alcalde que solo está en la confrontación con el Gobierno de España y en el postureo, en lavar su imagen, pero no en gestionar, no en aprobar facturas, no en reducir la deuda, y no en ofrecer buenos servicios públicos, pese a los elevados impuestos que pagamos”, ha concluido Rocío Arrabal.