El PSOE de Algeciras denuncia el abandono de la calle Hortensia

La candidata a la Alcaldía de Algeciras, Rocío Arrabal, ha lamentado este martes, 14 de marzo, que las obras de asfaltado del plan Dipuinver, financiado con fondos de la Diputación, hayan empezado sin incluir la calle Hortensia, en la barriada de La Granja, a pesar de la moción que los socialistas trasladaron en su momento al pleno y que fue aprobada por unanimidad.

“El único culpable de que en Algeciras haya dinero para un plan de asfaltado y de que la calle Hortensia no se vaya a beneficiar de ello es el actual alcalde, José Ignacio Landaluce”, ha denunciado Arrabal, que ha mantenido un encuentro en dicha calle con los vecinos más afectados, Nuria Caballero y su marido, Javi Montero, que sufre una discapacidad severa que le obliga a moverse en silla de ruedas y que se enfrenta cada día a una calle inaccesible e intransitable.

“Hoy deberían estar aquí las máquinas, resolviendo el grave problema de accesibilidad que tiene esta calle, y que afecta especialmente a Nuria y Javi, pero, lamentablemente, una vez más asistimos a las consecuencias de las mentiras de Landaluce”, ha advertido la alcaldable socialista.

“¿Donde están los Presupuestos Municipales de 2023? Pues aún sin aprobar”, advierte Arrabal, añadiendo que “el tiempo pasa y la desesperación de los vecinos aumenta, porque ven cómo se destina ese dinero, que ya estaba, a otras calles, mientras que ellos siguen sin saber cuándo y cómo se va a solucionar su grave problema”.

La socialista ha instado públicamente al actual alcalde a que “cumpla con su palabra para con estos vecinos” y a que “deje ya de mentir”, al afirmar ahora que la calle Hortensia se va a arreglar con una orden de la Junta de Andalucía. “Eso no va a ser posible, no es viable y él lo sabe. Sabe que Algeciras no puede acogerse a dicha orden porque aún no tenemos aprobado un Plan de Accesibilidad, y eso es un requisito imprescindible en dicha orden: que ese Plan exista, y que la calle en cuestión esté incluida en él”, ha aclarado.

Nuria y Javi, que han compartido con los representantes socialistas su “indignación” y su “impotencia”, temen que el alcalde les esté “dando largas” y que el arreglo de la calle se siga dilatando en el tiempo. “En el pleno aquel en el que se formó tanto revuelo, el alcalde nos llevó a su despacho y se comprometió con nosotros a que el arreglo de nuestra calle empezaría a primeros de año… Estamos a mediados de marzo y aquí no se ha movido un ladrillo”, ha lamentado el vecino.