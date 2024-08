El PSOE y el Ayuntamiento de Algeciras, de nuevo a la gresca por la deuda municipal

Algeciras/El PSOE y el Ayuntamiento de Algeciras, gobernado por el PP, han vuelto a enfrentarse este domingo a cuenta de la deuda municipal. La secretaria general del PSOE, Rocío Arrabal, ha considerado “absurdo” que el equipo de gobierno del PP afirme que el Consistorio no está “intervenido” por el Ministerio de Hacienda, "cuando no puede ni aprobar sus cuentas sin su supervisión y sin condicionarlas a lo dictaminado por dicho organismo para las entidades locales adheridas al Fondo de Ordenación por encontrarse en situación de riesgo financiero".

A esta afirmación ha contestado la teniente de alcalde responsable de Hacienda, María Solanes, que afirma que el informe del Ministerio es "más que positivo". Ha reconocido que el Ayuntamiento de Algeciras es el único que ha cumplido, por lo que la señora Arrabal tiene que pedir perdón porque hay que recordar que el Ayuntamiento está en un Plan de Ajuste por los 122 millones de euros que dejó de deuda el PSOE, a lo que hay que sumar las facturas que nos hemos encontrado en los cajones, además de las sentencias del anterior gobierno socialista”, afirma la edil.

Arrabal considera “inaudito” que desde el gobierno local del PP se pidan “papeles” a la oposición, cuando “son ellos, como gobernantes, los que deben dar cuenta de su desastrosa gestión”. La responsable socialista reta públicamente al alcalde de Algeciras a enseñar un “certificado” que aclare a la ciudadanía a cuánto asciende “realmente” la deuda total actual de Algeciras, la ciudad “sucia, rota y abandonada” a la que “está llevando a la ruina”. Arrabal cifra la deuda en más de 284 millones de euros.

“A ello habría que sumar, porque no aparecían aún contabilizadas, todas las facturas que se quedaron en un cajón, sin aprobar, en 2023, y que todavía están pasando por las comisiones de Hacienda, por eso tememos que la deuda real, entre lo que debemos a los bancos y los 16 millones de euros que debemos a proveedores, y que generarán aún más intereses, ronde ya los 300 millones de euros”, añade Arrabal.

Solanes, por su parte, achaca la situación a la época del PSOE en la Alcaldía. "La gestión del gobierno municipal al que la señora Arrabal pertenecía nos dejó en la ruina y por ello nos acogimos al Plan de Ajuste, que cumplimos trimestralmente, cosa que ellos jamás cumplieron en ninguna operación de tesorería. En seis meses hemos devuelto una operación de tesorería de siete millones de euros y todavía estamos pagando al Fondo de Ordenación la operación que el PSOE pidió en sus años de gobierno y de la cual no pagó ni un solo plazo”, asegura la edil.

El PSOE recuerda que según la legislación, las entidades locales no pueden endeudarse por encima del 110% de sus ingresos corrientes, y las que superan dicho nivel tienen que acogerse a planes de ajuste. Algeciras, según recuerda Arrabal, está actualmente en un 213%, casi el doble de lo permitido, "y la situación no deja de empeorar, al no haberse cumplido los más de 14 planes de ajuste aprobados por Landaluce".

En cuanto al último informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda, que reclama “correcciones y modificaciones” en los Presupuestos para 2024, aprobados a finales de julio “tarde y mal”, el PSOE destaca que en él "se obliga al Ayuntamiento algecireño a acogerse a un préstamo ICO para el pago a proveedores, al estar el periodo medio de pago, 132 días en el último trimestre, muy por encima de lo que marca la norma".