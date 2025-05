El PSOE de Algeciras carga contra el gobierno de Landaluce por la inseguridad en el barrio de La Caridad

Algeciras/El secretario de Organización del PSOE de Algeciras y viceportavoz municipal, Fran Fernández, ha lamentado este miércoles los "escandalosos sucesos ocurridos en Algeciras" en relación a la paliza recibida por un hombre en el barrio de La Caridad y el incendio de un coche en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, presumiblemente por un ajuste de cuentas.

Fernández ha recordado que no ha habido convocatoria de la Comisión de Seguridad Ciudadana "y que nosotros sepamos, como principal partido de la oposición, tampoco Junta Local de Seguridad". “El gobierno local no puede decir que esto son casos aislados, igual que no podemos decir que la Semana Santa ha sido un éxito y luego abrir el periódico y ver noticias como ésas… Los problemas de seguridad ciudadana requieren de implicación política, y no de mirar para otro lado a ver si hay suerte y no pasa más”, advirtió el edil socialista, que apuntó también que el PSOE de Algeciras “no se cansará” de pedir la Policía de Barrio, "que el PP de Landaluce se niega a recuperar".

Los socialistas también han apuntado al malestar hecho público en los últimos días por los vecinos y comerciantes por los problemas de seguridad y salubridad en la zona que achacan a años de abandono municipal. “En 2015, cuando en el horizonte había una gran cantidad de millones de euros procedentes de fondos europeos, se anunció un gran proyecto para el Barrio de la Caridad que al final se quedó en un lavado de cara y poco más… Y ahora, después de diez años, y de 14 años al frente del Ayuntamiento, ¿ahora resulta que el alcalde de Algeciras convoca una reunión para ‘analizar’ la situación del barrio y realizar un mapa social? ¿De verdad?”, se ha preguntado Fernández.

“Qué lejos queda aquella frase del señor alcalde en la que decía que iba a transformar el barrio de punta a punta, y en todos los aspectos… Al final, todo quedó en un lavado de cara y poco más, y ahora, diez años después de anunciar a bombo y platillo aquel proyecto, y después de 14 años al frente del Ayuntamiento… ¿ahora se da cuenta el alcalde de que algo no se ha hecho ni se está haciendo bien?”, según el vicesecretario de los socialistas algecireños.