El PSOE afirma que el problema de las ratas en Algeciras “no es un hecho aislado”

Algeciras/La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, insta al alcalde, José Ignacio Landaluce, a solucionar de manera “efectiva y urgente” el problema de las ratas que proliferan este verano por distintos puntos de la ciudad, algunas de ellas de grandes dimensiones. Los socialistas señalan que los roedores están provocando numerosas quejas entre los vecinos, "no sólo en el entorno de la calle Emilio Castelar", tras salir a la luz y compartirse en redes sociales un preocupante vídeo, que fue publicado por Europa Sur, "sino también en otras muchas zonas, incluida la del Hospital Punta de Europa".

“Digan lo que digan ahora desde el equipo de gobierno de Landaluce, una vez que la prensa y los vecinos de una calle del centro les han puesto la cara colorada, lo cierto es que, lamentablemente, la proliferación de ratas en esta época del año no es un hecho aislado en nuestra ciudad, ni mucho menos”, señala la portavoz socialista, añadiendo que este problema "que no se va a solucionar únicamente con una acción puntual de desratización, tiene mucho que ver con el estado de suciedad y abandono en el que se encuentran tanto zonas del centro como las barriadas, con aceras y parcelas llenas de maleza sin desbrozar y contenedores de basura destrozados, que provocan que muchos vecinos acaben depositando las bolsas de basura en el suelo, con la insalubridad que ello conlleva, atrayendo a bichos y roedores”.

Entre las zonas más afectadas en los últimos días, a tenor de las denuncias que han recogido los socialistas de los propios vecinos la de las calles Venus y Donantes de Sangre, en las inmediaciones del Punta de Europa, con “nidos” de ratas ocultos entre la maleza e incluso roedores accediendo al interior de algunas viviendas y del propio centro hospitalario, según varios testimonios. Entre ellos, el de una trabajadora del servicio de limpieza del Hospital, que días atrás fue “atacada” durante su jornada laboral por una de esas ratas.

“Ni esto es un hecho aislado, ni está resuelto. Otra cosa es que Landaluce desde Sotogrande no las vea, pero las ratas están ahí, en las zonas que hemos mencionado y también en la Colonia San Miguel, por el Palacio de Marzales, por el paseo del río Pícaro y en barrios como La Piñera, El Saladillo y Los Pastores. Negar y tratar de ocultar la realidad no resuelve los problemas”, ha advertido la líder de la oposición, añadiendo que la solución a esta problema no debería estar ya únicamente sobre la mesa de Landaluce, sino también en la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, porque “estamos hablando de un problema de insalubridad que está afectando a un hospital público, con el consiguiente riesgo para la salud de trabajadores y usuarios”.