El PSOE de Algeciras acusa al gobierno local de incumplir por tercer año consecutivo los plazos presupuestarios

El PSOE de Algeciras ha criticado duramente al gobierno local por no haber aprobado los Presupuestos municipales en tiempo y forma durante los últimos tres años, una situación que, según los socialistas, se repite “cada año con una mentira diferente” pese a que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, ha reprochado al equipo de gobierno que haya presentado antes el lema de los Presupuestos que el propio documento, y ha atribuido el retraso al “caos económico” en el que, a su juicio, el alcalde José Ignacio Landaluce tiene sumido al Consistorio. Arrabal ha denunciado que esta situación impide invertir en las barriadas y en servicios básicos como la limpieza, mientras la deuda municipal continúa aumentando y el Ayuntamiento sigue tutelado por el Ministerio de Hacienda.

“Llevan ya tres años sin aprobar los presupuestos en tiempo, cada año con una excusa distinta, mientras las barriadas siguen abandonadas y los servicios públicos se deterioran”, ha afirmado Arrabal, en declaraciones realizadas en vísperas de una nueva Comisión de Hacienda y tras finalizar los días de luto oficial por el reciente accidente ferroviario que, según ha señalado, “nos ha conmovido a todos”.

La dirigente socialista ha explicado que el PSOE optó por guardar silencio durante el luto oficial, a diferencia —según ha indicado— del equipo de gobierno, que continuó con propaganda y declaraciones. No obstante, ha considerado que ya no era posible demorar más una respuesta ante lo que ha calificado de situación “bochornosa” en materia económica.

Arrabal ha recordado que el PP mantiene la mayoría absoluta, con 15 concejales, por lo que ha insistido en que la falta de Presupuestos no se debe a una imposibilidad política, sino a la gestión económica del gobierno local. En este sentido, ha señalado la falta de inversión en limpieza, contenedores, servicios sociales y mantenimiento urbano, ámbitos en los que Algeciras se sitúa por debajo de la media nacional.

La portavoz socialista también ha lamentado el abandono de numerosas calles y barriadas, y ha calificado de “penoso” que el gobierno local priorice el marketing sobre la gestión. “Lo que más les importa no es el presupuesto, sino cómo publicitarlo”, ha afirmado, añadiendo que el propio equipo de gobierno reconoce carencias como la insuficiente inversión en Parques y Jardines durante los últimos 14 años.

Por último, Arrabal se ha preguntado si el futuro Presupuesto contemplará mayores inversiones reales en limpieza, arreglo de calles, parques como el del Centenario o el del Torrejón, y en servicios sociales. En este contexto, ha instado al gobierno local a “ponerse a trabajar” y ha concluido que la no aprobación de las cuentas municipales responde “únicamente a su incompetencia”.