La séptima prórroga para finalizar el Centro Paco de Lucía termina este viernes con las obras sin concluir

La séptima prórroga otorgada por la Delegación Territorial de Turismo, Cultura yDeporte en Cádiz para la finalización de las obras del Centro de Interpretación Paco de Lucía termina este viernes, 15 de diciembre, sin que los trabajos tengan una fecha de conclusión. Esta situación ha sido denunciada por el PSOE de Algeciras, que ha desvelado que el Partido Popular ha presentado una enmienda a los Presupuestos de la Junta de 2024 para dotar al proyecto con una partida de 200.000 euros extraordinarios. Al respecto, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, agradeció al PP esa enmienda "para culminar las obras", sin entrar en el fondo de la cuestión.

La adaptación de la antigua Jefatura de la Policía Local algecireña para albergar el futuro museo del genio de la guitarra fue adjudicada el 12 de noviembre de 2021 con un plazo de ejecución de nueve meses por 1.119.957,87 euros sin impuestos, más 235.191,15 de IVA, con una subvención de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de 1.199.467,53 euros financiados por la Unión Europea y gestionados por la Junta. El Ayuntamiento, según alerta el PSOE, corre riesgo de tener que devolver esa partida debido a las demoras.

El pasado domingo, el gobierno local de Algeciras difundió un comunicado en el que afirmaba que el Centro de Interpretación "cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, de los cuales un 20% están financiados a cargo de la Junta de Andalucía y el resto corre a cargo del Consistorio", sin mencionar los fondos procedentes de la Unión Europea.

El Ayuntamiento no mencionaba plazos de ejecución en esa nota, en la que el alcalde, José Ignacio Landaluce, explicaba que “han sido muchos los trámites burocráticos y por fin entramos en la fase final de la obra que va a permitir dar un salto de gigante a la ciudad en materia cultural y de actividad gracias a un trabajo serio y coordinado con la Junta de Andalucía, que nos apoya y entiende”.

La resolución de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz por la que se concedió esta séptima -y por ahora última- prórroga para las obras del Centro de Interpretación Paco de Lucía fue firmada el 30 de octubre de 2023, un día antes de que finalizara la sexta ampliación del plazo.

"En la actualidad, los trabajos arqueológicos siguen sin finalizar, lo que retrasa el inicio de la construcción de la pieza auditorio por la aparición de las cimentaciones de los restos de la estructura defensiva medieval de la ciudad de Algeciras. Todo ello sigue dificultando la normal ejecución de la pieza de auditorio para el Centro de Interpretación Paco de Lucía, objeto de la subvención, no pudiendo finalizar a fecha de 31 de octubre de 2023, tal y como se recoge en la Resolución de 26 de junio de 2023 de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio en Cádiz", indica el documento.

Las ampliaciones de plazo fueron concedidas por la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio en Cádiz mediante resoluciones fechadas el 17 de diciembre de 2019, el 24 de marzo de 2021, el 3 de septiembre de 2021, el 13 de julio de 2022, el 27 de febrero de 2023, el 26 de junio de 2023 y el 30 de octubre de 2023.

Críticas del PSOE

"El Centro de Interpretación Paco de Lucía no estará terminado antes de que acabe 2023, lo que implicará tener que devolver 1,2 millones de euros procedentes de fondos europeos que ya habían entrado en las arcas municipales y que ahora cabe preguntarse de dónde se van a sacar, así como el dinero para financiar la obra en sí", se pregunta la secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal en el Ayuntamiento, Rocío Arrabal.

La responsable socialista afirma que el PP ya era consciente de ello, "como mínimo, desde el 30 de noviembre, fecha con la que registraron una enmienda a los Presupuestos de la Junta de Andalucía para poder terminar las obras de construcción del Centro de Interpretación en 2024".

"Finalmente, no ha habido que esperar hasta el último día del año para que se confirmaran los peores pronósticos... Después de tres prórrogas, la última otorgada en octubre, y cinco años con la subvención concedida, el PP reconoce en ese escrito que el edificio no va a estar terminado antes de que finalice 2023. Es decir, que habrá que devolver un dineral", advierte Arrabal, que considera que el alcalde de Algeciras "no puede tardar ni un día más en pedir disculpas por este desastre".

La dirigente socialista lamenta que "Landaluce y su equipo ni siquiera han sido capaces de explicar que el plazo para justificar los 1,2 millones de euros de subvención expiraba este viernes... Al revés, ante nuestra denuncia pública han optado por lo de siempre: atacar al PSOE, llamarnos mentirosos, y tratar de engañar a la ciudadanía con un comunicado rimbombante y un par de fotos, en este caso, además, utilizando sin pudor alguno a la familia de Paco de Lucía, a ver si así lograban distraer la atención y esquivar las críticas", destaca la portavoz del PSOE.

"Espero que no se les ocurra pretender que creamos que la obra la va a pagar la Junta, porque en la enmienda que ellos han presentado a sus propios Presupuestos para 2024 aparecen 200.000 euros, y eso teniendo en cuenta todo lo que hay que devolver, y lo que quede por pagar, es calderilla", lamenta Arrabal.

Origen de la cantidad

La propuesta del PP para que destinen 200.000 euros a la finalización de las obras incluye la procedencia de las partidas para obtener esa cantidad. Del total, 50.000 euros serían de una partida destinada en principio para el Plan Estratégico Andaluz del Flamenco, 35.000 de inversiones para la difusión del patrimonio literario, 60.000 de una partida para cultura y gastronomía, 25.000 euros del Plan de Fomento a la lectura en Andalucía, 15.000 destinados inicialmente a inversiones para la participación en la difusión del patrimonio literario, otros 15.000 para actividades en materia de innovación cultural y 30.000 que se detraerían de 100.000 euros para la promoción de la moda de Andalucía.