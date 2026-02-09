Primer servicio del Puesto de Algeciras citado en el 'Guía'

La lectura del Guía del Guardia Civil, publicado los días 1, 10 y 20 de cada mes entre octubre de 1850 y julio de 1855, resulta interesante para conocer algunas de las principales vicisitudes de la Benemérita en los términos municipales que hoy día configuran la comarca del Campo de Gibraltar.

Entre ellas debemos destacar las acaecidas o vinculadas con Algeciras, tras relatarse en diferentes periodos históricos gracias al periódico Europa Sur, las sucedidas en La Línea de la Concepción y San Roque. En el futuro se abordarán las protagonizadas en Los Barrios, Tarifa, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo.

Hay que recordar que hasta el 1º de agosto de 1858, no existiría el Boletín Oficial de la Guardia Civil, sucediendo éste a El Mentor del Guardia Civil, publicado entre el 1º de agosto de 1855 y el 24 de julio de 1858, como también se verá más adelante. En estos tiempos que son tan proclives a la confusión, inventiva y manipulación histórica, resultaría muy difícil relatar coherente y fehacientemente su historia si no se dispusiera o siquiera existiera la documentación necesaria.

A tal efecto, merece recordar lo expuesto en el Escalafón General de Antigüedad, de los jefes y oficiales de la Guardia Civil, a fecha 1º de enero de 1858, confeccionado en la Imprenta de José Vallejo, sita en la calle de la Flor Baja núm. 26 de Madrid:

“La Junta provisional de Gobierno decretó en 1823 la creación de un cuerpo de Celadores Reales, previniendo se formase una compañía en cada provincia, de las que solo llegó a organizarse la de Zaragoza, sirviendo después de base para otra fuerza de ocho compañías y cuatro escuadrones que fue disuelta en 1827. En 1833 se decretó la organización del cuerpo de Salvaguardias, cuya dotación era de 10.000 hombres, poniéndolo bajo la dependencia del superintendente de policía, organización que tampoco llegó a tener efecto. Sin embargo, de todos estos proyectos y ensayos, nunca se llegó a consolidar ninguna de las instituciones citadas, sin duda por los vicios de su organización, e indudablemente porque no se cimentó en bases sólidas, que, venciendo los naturales obstáculos de toda nueva creación, hubieran facilitado sus servicios; y así es que la necesidad de la fuerza destinada al objeto, quedó subsistente y aún se hizo más notable a medida que tenía lugar el desarrollo comercial del país, contenido durante la guerra dinástica".

Ello cambió radicalmente con la creación de la Guardia Civil, que inició su despliegue a partir de 1844 por todo el territorio nacional, prosiguiendo en Ultramar con unidades orgánicas, por las entonces islas españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, así como posteriormente en los territorios africanos del Protectorado de España en Marruecos, Guinea e Ifni.

Gracias al Guía del Guardia Civil, además de las numerosas noticias publicadas en la prensa de la época, pueden conocerse algunas de las actuaciones de la Benemérita algecireña. Hay que recordar que el puesto de Algeciras estuvo inicialmente encuadrado en la 4ª Sección, desplegada en el Campo de Gibraltar, de la 3ª Compañía de dicho Instituto que tenía por demarcación toda la provincia gaditana. Si bien, inicialmente, todos los componentes de dicha sección eran de Caballería, al irse ampliando el número de puestos de la comarca campogibraltareña, se fue contando también con personal de Infantería del Cuerpo.

La relación nominal de la oficialidad de la Benemérita destinada en 1850 en la provincia de Cádiz, tanto de Infantería como de Caballería, fue publicada en el núm. 6 del Guía del Guardia Civil, de 20 de noviembre de dicho año. Se encontraban encuadrados en el Tercer Tercio, cuya cabecera estaba en la capital sevillana, y comprendía las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Contaba con un total de cuatro compañías de Infantería, a razón de una por provincia, más un escuadrón y medio de Caballería, distribuido en ellas. Una de sus secciones se encontraba desplegada en el Campo de Gibraltar. Hay que significar que, por aquel entonces, dichas unidades provinciales no habían tomado todavía la denominación militar de “Comandancia”, siendo precisamente un caso excepcional el de nuestra comarca.

Antes de finalizar 1850, estaba al mando del Tercer Tercio (Sevilla), el coronel de la Guardia Civil Carlos Purgoldt de la Peña, barón de Purgoldt de Löwenhardt. Anteriormente había mandado el Primer Tercio (Madrid), distinguiéndose brillantemente en las acciones realizadas contra los insurrectos que habían protagonizado en la capital del Reino, la intentona de la Revolución de 1848. Su meritoria actuación fue recompensada con el ascenso a brigadier (general de brigada) de Infantería. También es de justicia decir que, en su nuevo destino en la capital hispalense, había relevado al insigne José de Castro, de iguales empleos, si bien de Caballería, respecto al Arma de procedencia del Ejército.

Según se detallaba en el citado número 6 del Guía del Guardia Civil, los jefes y oficiales de la Benemérita gaditana, mandados por el primer capitán Pedro de Vargas, como comandante de provincia, eran el segundo capitán José Tuldra, los tenientes Vicente Escolano, Victorio Cuquerella y Francisco Jiménez Bueno, así como el subteniente Gabriel Alonso, todos ellos de Infantería, destinados respectivamente como comandantes de las líneas de Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Medina Sidonia, Bornos y Cádiz, más el teniente Juan Morillas, de Caballería, con residencia entonces en Los Barrios, localidad a la que había tenido que trasladarse temporalmente desde San Roque.

Respecto al Puesto de Algeciras, en el número 10 del Guía del Guardia Civil, del 1º de enero de 1851, se relataba que el 10 de diciembre anterior, un mozo que trabajaba en el comercio de Salvador Sánchez, vecino de esa población, había sustraído, “una carga de paños, marchándose con ella en dirección a Gibraltar”.

Denunciado el hecho en la casa-cuartel de Algeciras, ante el cabo comandante de puesto, éste mandó inmediatamente a una pareja de servicio que saliera en persecución del sospechoso. Camino de la colonia británica, los guardias civiles Juan Durán y Antonio Morales, lo alcanzaron en la barriada sanroqueña de Puente Mayorga. Detenido e interrogado el sospechoso, confesó que tenía la carga sustraída en una vivienda próxima, así como una escopeta con su canana, todo lo cual fue intervenido, “y con el reo conducido a Algeciras”.

(Continuará)