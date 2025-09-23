Algeciras premia la trayectoria de tres emblemas del comercio y ocio local

El Ayuntamiento de Algeciras ha entregado este martes los premios a los Empresarios del Año 2024 a los algecireños Sara Rubio, José Eladio Navarro y Juan Perea en reconocimiento a sus trayectorias y aportaciones al tejido económico y social de la ciudad a través de sus negocios.

"Hay historias de esfuerzo, de superación y de compromiso con la ciudad que merecen ser contadas”, ha defendido el alcalde, José Ignacio Landaluce, en el inicio del acto celebrado en el salón de plenos ante una nutrida representación institucional y del tejido económico local.

Sara Rubio abrió en 2017 el pub Frida, uno de los referentes del ocio nocturno en la calle Trafalgar. Este año ha sumado un nuevo proyecto con la apertura de una clínica estética, actividad que compagina con su labor profesional en el Servicio Andaluz de Salud. Además, ha sido una de las personas más activas en el impulso de la celebración del Orgullo Especial en Algeciras. Landaluce ha destacado que Rubio fue la única mujer de la provincia en abrir aquel año un negocio de ocio nocturno. "Todo ello lo ha compaginado con su trabajo como celadora en el Hospital Universitario Punta de Europa, lo que demuestra que su vocación de servicio público camina de la mano con su faceta emprendedora", ha explicado el alcalde.

Lalo Navarro es empresario y diseñador y está al frente de la firma Mare Rotulación. Conocido en la ciudad por su creatividad en el mundo del diseño gráfico y la rotulación con una trayectoria iniciada en los años 80, es considerado uno de los exponentes más destacados de este sector en Algeciras. “Lalo no es solo empresario y diseñador. Es también un motor cultural y social, impulsor de eventos como el Camaron Fest, y fundador de clubes sociales que reunieron a cientos de personas. En definitiva, siempre ha buscado aportar dinamismo a la vida de algeciras. En él se unen la creatividad artística y la visión empresarial. Y ese equilibrio lo ha convertido en un referente de nuestra ciudad”, ha detallado Landaluce.

Juan Perea lleva 39 años al frente de la boutique Pirámide, en la calle Emilio Castelar, donde ha desarrollado la marca Guan Perea. Su estilo y creaciones han logrado trascender el ámbito local y hoy se pueden encontrar en distintos puntos de la geografía nacional. "Es un sinónimo de elegancia, de moda y de pasión por un oficio que ha marcado su vida. Juan abrió en 1986 la boutique Pirámide y su negocio ha crecido hasta convertirse en una multimarca de referencia en Algeciras, en la provincia y también en el ámbito nacional. Su historia es la de alguien que ha sabido reinventarse sin dejar de ser fiel a su esencia, y que, tras casi cuatro décadas en el barrio de la caridad, sigue considerando a algeciras como la fuente de inspiración de toda su obra", ha precisado el alcalde en la reseña del premiado.