Juan Perea, dueño de la boutique Pirámide: "¿Para qué tanta ropa en el armario si, con la crisis, se sale poco?"

Juan Perea Postigo abrió la boutique Pirámide en Algeciras el 13 de marzo de 1986, hace exactamente 38 años. Entonces no existía el barrio de La Caridad o, al menos, nadie lo había bautizado así. La calle Emilio Castelar o Panadería formaba parte de la zona baja o la villa vieja, ese entramado de vías que rodean al puerto y el mercado Ingeniero Torroja.

En los años 80 y 90, la esquina donde se ubica Pirámide era un hervidero de gente, con el restaurante Casa María en los bajos de un bonito edificio de estilo modernista, el bazar de productos de importación desde Gibraltar de Antonio Adrada, la tienda de comestibles de Moreno, El Hogar del Plástico en la calle de las Huertas... Y en la paralela, la calle Tarifa, los renombrados Almacenes Mérida, por citar solo algunos negocios de la época. De aquellos tiempos dorados, actualmente solo sobreviven Juan Perea y la antigua bollería y lechería Moreno. Dos milagros.

El propietario y alma mater de Pirámide acaba de renovar su tienda donde de fondo suena Miguel Poveda cantando copla. Explica que necesitaba un cambio de imagen para presentar la nueva colección de primavera-verano 2024. Guan Perea es la marca de moda femenina del algecireño quien, tras una larga trayectoria en el sector, lanzó su propia colección de lujo hace cuatro años.

En la última planta de Pirámide se encuentra el taller, donde confeccionan todas las prendas gracias a un equipo de tres personas. Incluso la mayoría de las telas que utilizan han sido previamente diseñadas por ellos. También hacen trajes a medida para todo tipo de eventos. Sobreviven gracias a una clientela fiel procedente de distintos puntos del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol que acude a esta boutique para encargar su vestuario atraídas por el excelente trato personalizado. También venden a varios comercios de Málaga y Almería.

Juan Perea ha vestido a personajes populares del mundo de la televisión, como Bibi Ándersen y Esther Arroyo, pero no le gusta hablar sobre ello.

Invasión de la moda rápida

Asegura que los momentos difíciles se superan "poniendo cariño y empeño". "Todas las mañanas me levanto con ilusión porque cada clienta merece lo suyo", asegura. "Cada mujer tiene su toque".

Sobre la explosión de la moda rápida (fast fashion) y el fenómeno de la producción y el consumo masivo de ropa respaldado desde China, Juan Perea lo define como una "doble moral", porque "usar esas prendas de usar y tirar implican un impacto negativo sobre el medio ambiente y la economía local". "En Pirámide, excepto el algodón y el punto que vienen de Portugal, el 80% de los tejidos que utilizamos son españoles y un 20% italianos". "La mano de obra también es de aquí, de Algeciras".

"Los jóvenes han perdido la costumbre de una buena prenda que dure toda la vida de Dios", añade este diseñador. "Creo que se equivocan porque no aprecian el trabajo artesanal. Y siempre menos es más. Menos cantidad y más calidad. Tengo chaquetas con quince años y siguen siendo actuales", explica Juan Perea desde su boutique.

"Creo que la cultura del trapo barato y malo va a desaparecer. ¿Para qué quieren tanta ropa en el armario si, con la crisis, salen poco? Una cosa es vestir y otra, ir a trabajar. Para cada evento, hay que llevar una vestimenta", expone este propietario quien asegura que la mejor inversión en moda es una chaqueta de calidad.

Generación tras generación

"Las personas que trabajamos detrás de un mostrador tenemos que aceptar que no gustamos a todo el mundo. En mi caso, si llevo 38 años al pie del cañón, por algo será", considera Juan Perea. "La clientela va y viene, por eso, cada temporada es un parto: nunca sabes cómo va a terminar la campaña". Sobre lo que se llevará esta primavera, adelanta que predominarán los colores rojo, coral, melocotón y azulina, "aunque todos los veranos acaban con blancos".

"He tenido la gran suerte de vestir a cuatro generaciones de una misma familia: abuela, madre, hija y nieta", se enorgullece el diseñador, que empezó a trabajar con 17 años. "De pequeño, siempre me llamó la atención la moda y mi padre me apoyó desde el principio. Y eso que se dedicaba al pescado", recuerda este autodidacta. "A base de trabajar con buenas marcas y ver muchos desfiles, fui aprendiendo".

El edificio donde ahora se encuentra Pirámide albergaba antes el colegio de monjas de La Inmaculada, donde Juan Perea estudió el parvulario. Coincidencias del destino. "Mi vida, si la resumimos en kilómetros, es muy corta. No me he movido de la misma manzana", bromea.