Fotos de la entrega de los premios a los empresarios del año en Algeciras
Fotos de la entrega de los premios a los empresarios del año en Algeciras / Claudio Palma

Algeciras, 23 de septiembre 2025 - 14:16

El Ayuntamiento de Algeciras ha concedido la distinción de Empresarios del Año 2024 a los algecireños Sara Rubio Triviño, José Eladio Navarro Cantudo (Lalo Navarro) y Juan Perea Postigo, en reconocimiento a sus trayectorias y aportaciones al tejido económico y social de la ciudad.

El acto de entrega se ha celebrado este martes en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en el marco de un evento institucional.

