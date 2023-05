El Ayuntamiento de Algeciras defiende que el precio de los cacharritos de la Feria es el mismo que en Sevilla o Jerez

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Algeciras, Juana Cid, ha defendido el precio de los cacharritos para la Feria Real tras las críticas del PSOE, que se ha hecho hecho del malestar de muchos padres de familia expresado en la calle y en redes sociales. "El precio de los cacharritos es el mismo que en otras grandes ciudades como Jerez o Sevilla", afirma la edil.

Europa Sur publicó este miércoles que el precio de algunas atracciones juveniles rondará los 5 euros, aunque en algunos casos podría llegar a los 6 -según afirmó la Asociación de empresarios Feriantes de Andalucía-, mientras que las atracciones infantiles costarán 3,5 euros. El PSOE ha recogido estas cifras, criticadas por Juana Cid: "Mezclan los precios de los cacharros de los más pequeños con los de alto alto nivel, que requieren más personal, montaje y supervisión especial y también mezclan los de las grandes ciudades con localidades más pequeñas", indica.

La edil de Fiestas señala que el equipo de gobierno está gestionando que haya dos días de precio reducido, además de los tickets que cada año negocia para los colectivos más necesitados.

Rocío Arrabal entiende que el Ayuntamiento, como máximo responsable de las fiestas de la ciudad, “debe ser sensible y tomar medidas para que su disfrute esté al alcance de toda la ciudadanía, teniendo en cuenta lo gravosa que resulta esta celebración para los bolsillos de muchas familias, y más en los tiempos que corren”. A este respecto, insiste en que es viable llegar a acuerdos con empresarios y autónomos del sector que permitan fijar un precio no superior a 2 euros por viaje o atracción durante el llamado Día del Niño, y no superior a 3 euros durante el resto de los días de Feria.