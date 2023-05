El PSOE de Algeciras propone abaratar las atracciones de la Feria Real a partir de 2024

El PSOE de Algeciras se compromete a tomar medidas para abaratar el coste de las atracciones para niños y jóvenes en la Feria Real mediante una modificación de las ordenanzas fiscales que permita la exención de tasas a los feriantes. La candidata socialista a la Alcaldía, Rocío Arrabal, explica que se trata de uno de los compromisos “estrella” en materia de fiestas incluidos en su programa electoral porque “la Feria tiene que ser para todos”.

Arrabal ha confirmado su compromiso “firme” de poner en práctica esta medida para la Feria de 2024 si cuenta con la confianza mayoritaria de los ciudadanos el próximo 28 de mayo. “Para la de 2023 ya no daría tiempo, ya que dicha modificación de ordenanzas es un paso previo necesario. Precisamente por eso presentamos una moción hace meses para que diera tiempo a aplicarla para este año, pasara lo que pasara con las elecciones municipales, pero una vez más, en ésta como en tantas otras cuestiones, nos encontramos con el “no” y la cerrazón del PP y sus socios de gobierno”, ha recordado la alcaldable socialista.

El PSOE algecireño recuerda que en enero adelantó que ésta sería una de las propuestas que se incluirían en el programa electoral para las municipales, "y el compromiso, como no podía ser de otra forma, se mantiene".

“El año pasado ya fueron muchas las quejas entre la ciudadanía por el elevado precio de los cacharritos, que en algunas atracciones juveniles llegaba a alcanzar los 5 euros por viaje, y que por lo visto este año puede ser hasta de 6 euros, 3,5 en el caso de las atracciones infantiles, y eso supone, lamentablemente, que todas las familias no puedan disfrutar por igual de nuestra Feria Real”, advierte Arrabal.

La dirigente socialista entiende que el Ayuntamiento, como máximo responsable de las fiestas de la ciudad, “debe ser sensible y tomar medidas para que su disfrute esté al alcance de toda la ciudadanía, teniendo en cuenta lo gravosa que resulta esta celebración para los bolsillos de muchas familias, y más en los tiempos que corren”. A este respecto, insiste en que es viable llegar a acuerdos con empresarios y autónomos del sector que permitan fijar un precio no superior a 2 euros por viaje o atracción durante el llamado “Día del Niño”, y no superior a 3 euros durante el resto de los días de Feria.

Otras fiestas

El programa electoral del PSOE incluye también otras medidas destinadas a apoyar otras fiestas de la ciudad, como el Carnaval, así como apuestas dirigidas a fomentar el ocio saludable, el disfrute de los jóvenes, el turismo, el deporte, la cultura y la protección del rico patrimonio local. Todas ellas están siendo trasladadas a la ciudadanía en estos intensos días de campaña, en los que los integrantes de la candidatura socialista están recorriendo calles y barriadas.

En materia de Turismo, el PSOE defiende también la necesidad de actualizar las infraestructuras de las playas para el disfrute de algecireños y visitantes, mejorar la limpieza y el saneamiento durante todo el año y recuperar los chiringuitos en los meses de verano. En materia de Cultura, entre las medidas más importantes destaca la de la ampliación de la oferta cultural, y que ésta llegue también a las barriadas, además de apostar por proyectos como convertir Algeciras en sede de la Fundación Paco de Lucía, la creación del Centro Internacional del Estrecho, y la rehabilitación de edificios históricos como el antiguo Asilo San José aprovechando los fondos europeos, entre otros.