El PP de Cádiz enfría decisiones sobre Algeciras y mantiene en estudio la continuidad de Landaluce

El Partido Popular de Cádiz pisa el freno en Algeciras. El presidente provincial del PP, Bruno García, ha asegurado este viernes que su formación está analizando “la situación que tenemos actualmente” en el Ayuntamiento algecireño, donde el alcalde, José Ignacio Landaluce, continúa al frente del gobierno municipal con el respaldo de concejales populares, pese a haber renunciado a su militancia en el partido.

García ha realizado estas declaraciones durante el desayuno navideño del PP provincial de Cádiz, donde ha subrayado que el escenario político abierto en Algeciras es complejo y requiere prudencia. “Ahora mismo hay dos denuncias: una del Partido Socialista a Landaluce y otra de Landaluce al Partido Socialista”, ha explicado, señalando que son precisamente esos procedimientos los que han llevado al partido a evaluar la situación antes de adoptar decisiones.

El también alcalde de Cádiz ha insistido en que el PP no actuará de forma precipitada. “Una vez valorados los hechos y conforme se vayan produciendo los acontecimientos, iremos tomando decisiones”, ha afirmado, sin concretar plazos ni adelantar qué medidas podrían adoptarse respecto al futuro político del alcalde algecireño.

Sin plazos ni movimientos inmediatos

La cautela marca, por ahora, la hoja de ruta del PP provincial. Bruno García ha evitado detallar posibles escenarios y ha reiterado que la prioridad pasa por analizar con calma lo ocurrido, tanto en el plano político como en el judicial, antes de definir la posición definitiva del partido en relación con el gobierno municipal de Algeciras.

Mientras tanto, Landaluce sigue ejerciendo como alcalde, aunque ya no figura como militante del PP, una situación que mantiene al Ayuntamiento en un delicado equilibrio político y que continúa generando presión tanto interna como externa sobre la formación popular.