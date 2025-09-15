La Policía Nacional detiene a un ladrón reincidente tras robar en la churrería del parque María Cristina de Algeciras

Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Algeciras han detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de un robo con fuerza cometido en la churrería y chocolatería Los Especiales, ubicada en el interior del parque María Cristina. El arrestado cuenta con un largo historial delictivo y había salido de prisión hace apenas unos meses.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 5 de septiembre, en torno a las 04:30. El individuo accedió al recinto tras escalar la valla perimetral y, una vez en el establecimiento, forzó la puerta y una ventana hasta conseguir entrar. En el interior sustrajo el dinero de la caja registradora, correspondiente a la recaudación del día anterior, antes de huir.

Tras recibir la denuncia, la Policía inició de inmediato las gestiones oportunas para identificar al responsable. Las pesquisas permitieron dar con la identidad del presunto autor, que finalmente fue localizado y detenido. El propio arrestado confesó que, al saber que estaba siendo buscado, permaneció escondido en la vivienda de unos familiares con el objetivo de eludir la acción policial.

El historial delictivo del detenido refleja una trayectoria de reincidencia tras su salida de prisión. Desde entonces había sido arrestado en varias ocasiones por robos con fuerza en establecimientos de la ciudad: la primera a finales de junio y dos veces más durante el mes de agosto.