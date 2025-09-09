Detenido un hombre tras robar en un bar y tratar de asaltar otros tres comercios en el barrio de La Caridad de Algeciras

El bar 'La Conferencia' en la calle Monet, ublicado en el barrio de La Caridad, con las persianas bajadas tras el robo.

La madrugada del pasado sábado 6 de septiembre terminó con sobresalto en el barrio de La Caridad, en Algeciras. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 29 años como presunto autor de un robo con fuerza en el bar La Conferencia, en la calle Monet, así como de la tentativa de robo en otros tres establecimientos cercanos.

Todo comenzó en torno a las 6:20 de la mañana, cuando Antonio Alcalde López, propietario del bar, se encontró su local abierto: la persiana descuadrada, la luz de la cocina encendida y cristales rotos sobre la barra. Faltaban la caja registradora, una hucha con 500 euros en billetes grandes, algo de calderilla y diez décimos de la Lotería de Navidad. Con la intuición de que el intruso podía seguir dentro, llamó al 091. Los agentes acudieron de inmediato y le recomendaron no tocar nada hasta la inspección.

Casi al mismo tiempo, un ciudadano alertaba a la Policía de que un individuo intentaba forzar la puerta de una joyería en la calle Joaquín Costa con dos barras de hierro. Con su descripción, varios indicativos policiales desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona y localizaron al sospechoso, que opuso una fuerte resistencia en el momento de la detención.

En el cacheo, los agentes hallaron diversas herramientas tipo palanqueta, dinero en efectivo y varios cupones de la ONCE, cuya procedencia no pudo justificar. Posteriormente se comprobó que procedían del robo en el bar La Conferencia.

Las investigaciones también confirmaron que el detenido había intentado acceder sin éxito a otros dos comercios: una farmacia en la calle Emilio Santa Cana, donde fracturó una ventana de seguridad, y un establecimiento de telefonía en la misma calle Joaquín Costa, en el que forzó la reja de la puerta y un candado. Aunque no logró entrar, causó importantes daños materiales.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana, que en este caso resultó clave para la rápida localización y detención del presunto autor de los hechos.