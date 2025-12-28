El policía local de Algeciras Juan Miguel Moreno, premiado por convertir perros de la protectora en unidades caninas policiales

El agente de la Policía Local de Algeciras Juan Miguel Moreno ha sido reconocido con dos Medallas al Mérito por la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), en honor a su destacada trayectoria profesional y su innovadora gestión de unidades caninas (K9).

La primera de las distinciones premia su labor de alto valor humanitario y operativo. Moreno ha coordinado el traslado y adiestramiento de numerosos perros procedentes de la protectora de animales de Algeciras, destinándolos a unidades caninas de toda España, incluyendo Instituciones Penitenciarias y otras Policías Locales. Gracias a esta iniciativa, animales abandonados reciben una segunda oportunidad convirtiéndose en agentes de servicio público.

La segunda medalla reconoce sus 10 años de dedicación a la creación y formación de unidades caninas, situando a Algeciras como un referente nacional en la profesionalización de estas secciones especiales.

El teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, destacó la importancia de estos galardones: “Se trata de un merecido reconocimiento a la entrega de Juan Miguel Moreno. Su labor no solo refuerza la seguridad ciudadana, sino que demuestra que la eficacia policial puede ir de la mano del bienestar animal”.

Unijepol concede estas distinciones anualmente para visibilizar las buenas prácticas y la innovación en las fuerzas de seguridad locales de todo el país, poniendo en valor el compromiso y la creatividad de sus profesionales.