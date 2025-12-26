Algeciras da luz verde a una nueva nave de entrenamiento para la Guardia Civil en San García

El Ayuntamiento de Algeciras ha dado un nuevo paso en el refuerzo de la seguridad y los servicios públicos del municipio tras conceder la licencia municipal a la Diputación Provincial de Cádiz para la construcción de una nave de adiestramiento en el cuartel de la Guardia Civil de San García.

El alcalde de la ciudad ha mostrado este viernes su satisfacción por esta autorización, que permitirá ejecutar un proyecto largamente demandado y considerado estratégico para mejorar las infraestructuras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Algeciras. Según ha destacado el primer edil, la actuación supondrá “un avance importante en la modernización de los medios con los que cuenta la Guardia Civil, fortaleciendo tanto su capacidad operativa como formativa”.

El alcalde ha subrayado la disposición del Consistorio a seguir colaborando con el resto de administraciones para hacer realidad iniciativas que redunden en el interés general. “Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando de la mano de otras instituciones para facilitar proyectos que mejoren la seguridad y el servicio público que se presta a los ciudadanos”, ha señalado.

El proyecto contempla la construcción de una nave destinada específicamente a prácticas de entrenamiento, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de espacio existentes en el acuartelamiento de San García. La nueva instalación permitirá desarrollar actividades formativas en condiciones más adecuadas y adaptadas a los estándares actuales, contribuyendo a una preparación más completa del personal de la Guardia Civil.

La nave se ubicará dentro de la propia parcela del cuartel, de manera aislada, en un entorno donde ya existen otras tres edificaciones, lo que facilitará su integración en el conjunto de las instalaciones actuales sin alterar su funcionalidad.