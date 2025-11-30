La Policía Local de Algeciras identifica a siete jóvenes por un delito de odio contra un menor

La Policía Local de Algeciras identificó el pasado martes a siete individuos como presuntos autores de un delito de odio cometido contra un menor de 14 años en el Parque María Cristina, por motivos relacionados con su orientación sexual. La intervención fue fruto de la coordinación entre distintas unidades del Cuerpo, según informó Jacinto Muñoz Madrid, teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana.

Los hechos se produjeron la tarde del pasado martes, cuando una patrulla de motoristas de la Unidad de Seguridad y Convivencia (USEC) fue alertada de una situación de acoso hacia un menor en el interior del parque. Al llegar al lugar, uno de los motoristas logró interceptar a uno de los presuntos agresores, mientras otros dos agentes se dirigieron inmediatamente hacia la víctima para garantizar su protección.

De forma simultánea, se activó al grupo Delta de la Policía Local, compuesto por agentes de paisano, quienes llevaron a cabo un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones. Este operativo permitió identificar a seis jóvenes más, señalados por la víctima como participantes en las agresiones, que incluían zarandeos, amenazas y expresiones vejatorias.

Durante la entrevista con los agentes, el menor se mostró visiblemente nervioso y asustado, manifestando temor ante posibles represalias. Una testigo presencial corroboró su versión de los hechos. Según relató, los presuntos agresores le profirieron amenazas como: “Ven, que te vamos a hacer un hombre. Como digas algo te vas a enterar y te vamos a dar una paliza.”

El oficial de la USEC se puso en contacto con la madre del menor para informarle de la situación y solicitar que acudiera a recoger a su hijo para formalizar la denuncia correspondiente en dependencias policiales.

Gracias a la rápida actuación y coordinación entre las distintas unidades, la Policía Local pudo garantizar la seguridad del menor, recabar testimonios clave, identificar a todos los implicados y poner la información a disposición de la autoridad competente.

Muñoz Madrid destacó que este caso refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Algeciras con la protección de la infancia y la adolescencia, reiterando la política de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia o delito de odio en el municipio.