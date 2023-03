La Comisión Mixta de Seguridad Nacional rechaza una PNL de Vox contra el terrorismo yihadista

La Comisión Mixta de Seguridad Nacional integrada por miembros del Congreso de los Diputados y del Senado ha rechazado este martes una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox relativa a declarar "situación de Seguridad Nacional, con el fin de prevención, protección y disuasión del proceso de radicalización del terrorismo yihadista" tras el asesinato en Algeciras el pasado 25 de enero del sacristán de la iglesia de la Palma Diego Valencia a manos de Yassine Kanjaa. La formación ha aceptado una enmienda del PP, pero los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos al entender que la propuesta tenía un espíritu "xenófobo y racista" han tumbado su aprobación.

El diputado de Vox por Cádiz, Carlos Zambrano, aceptó una enmienda del PP, con lo que el objeto de la PNL cambió y solicitaba que en la próxima convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional se realizara un informe sobre la situación e incidencia del terrorismo yihadista en España y se valorase las acciones necesarias para combatirlo, además de pedir al Gobierno que intensificara la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para combatir el terrorismo yihadista.

La senadora popular Teresa Ruiz Sillero agradeció que Vox aceptara la enmienda. "Consideramos que se debe combatir el terrorismo desde todos los estamentos del estado. Parte de la exposición de motivos de Vox no la compartimos y por eso solicitamos que se modificara y presentamos esa enmienda para conocer la situación en España del terrorismo yihadista", explicó.

El diputado socialista David Serrada criticó al PP por enmendar y apoyar la propuesta de Vox: "No saben qué piruetas hacer para acercarse a Vox. Esta PNL tiene un espíritu xenófobo y racista". Serrada indicó que el asesinato de Diego Valencia fue "un caso aislado de un lobo solitario, no un riesgo para toda la población", por lo que afirmó que no se ajusta al "interés para la seguridad nacional". Además, recordó las operaciones que han desarrollado los cuerpos y fuerzas de seguridad contra el yihadismo en los últimos años.

El diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago afirmó que el asesinato perpetrado por Yassine Kanjaa lo hizo "en evidente estado de enajenación" y destacó que no era conveniente "mezclar la radicalización religiosa con la política para usarlo contra la población migrante". También atacó a Vox por no proponer nada contra el "terrorismo machista".

El diputado de Foro Asturias Isidoro Martínez Oblanca, recordó que en 2015 se puso en marcha la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, pero que no se ha convocado desde que Pedro Sánchez es presidente "por los acuerdos parlamentarios con partidos como Bildu".