El PP saca adelante un presupuesto lastrado por la baja ejecución

Las cuentas de la austeridad, el equilibrio, la reducción del déficit y mejora servicios municipales para unos. Las de los subterfugios contables, los ingresos inflados y la baja ejecución por otro. Gobierno y oposición formularon ayer un debate presupuestario clásico, con argumentos contrapuestos y un cambio del escenario del salón de plenos por el centro documental. Y con otra novedad afeada por la oposición: los presupuestos fueron aprobados por la vía de urgencia después de que su tramitación no se realizase en los plazos marcados por la normativa.

El PP sacó adelante con el apoyo de la concejal no adscrita Elena Abad un presupuesto de 108 millones de euros, con la bandera de los 8,9 millones de inversión y del aumento del gasto social. Las últimas cuentas del mandato y las del año electoral, por lo que tocaba presumir de balance. Aunque los populares no se fueron al año 2011 a comparar, sino al último antes de la crisis económica, 2008. “Cualquier dato económico ha mejorado año tras año”, aseguraba el teniente de alcalde de Hacienda, Luis Ángel Fernández. “Tenemos 286 funcionarios menos sin despedir a nadie, el gasto corriente ha pasado de 42 a 27 millones y el remanente de tesorería negativo de 105 millones a 14”. “Somos el único equipo de gobierno que no ha pedido ningún crédito bancario”, alegó en su defensa de la gestión económica realizada, para pasar a enumerar un listado de obras ejecutadas o en ejecución, entre ellas los colectores de la Cuesta del Rayo, que se recepcionarán el día 10, anunció.

Fernández también recuperó su discurso de la ciudad que más crece en habitantes, mayor renta tiene de la provincia y la presión fiscal más baja. “Hablan ustedes de una Algeciras que no existe”, alegaba ante la oposición.

La Algeciras que no existe era la de la falta de limpieza, múltiples obras pendientes y subvenciones a asociaciones por pagar, entre otras cuestiones. Una consecuencia, esgrimía la oposición, de la mala gestión realizada al frente del Ayuntamiento, pero también de unos presupuestos que nacen lastrados por la baja ejecución y viciados por unas cifras infladas.

“Estos son los últimos presupuestos de la mayoría absoluta del PP, de una derecha rancia y populista. Este proyecto contiene todos los defectos de su nefasta gestión. Irregular en su tramitación, contiene promesas que no se cumplirán y debilita prestación de los servicios públicos”, resumía las críticas el portavoz socialista, Fernando Silva. Pero además, “diferencian entre unas y otras zonas. En limpieza, en seguridad, parques y jardines”, señalaba.

“Ustedes elevan sus previsiones en más de 16 millones de euros de ingresos que nunca llegan a convertirse en realidad. Por eso los gastos se convierten en deuda comercial y al cabo del tiempo en deuda bancaria”, alertaba el portavoz municipal de IU, José Luis Alcántara. El izquierdista incidió, como el resto de la oposición, en la alerta que lanza el propio interventor municipal en su informe del presupuesto: la normativa de estabilidad se cumple solo porque el presupuesto no. El técnico apunta que el plan de ajuste se va a cumplir porque no se va a ejecutar un 9% del gasto, algo que incide especialmente en las inversiones, recordó Alcántara, que presentan una media de inejecución del 71%. “Eso significa una mala limpieza por la falta de medios, desperfectos en las calles, en instalaciones deportivas...”. En cuanto a los créditos, recordó los préstamos ICO para pagar a proveedores.

“Hay que ajustar el presupuesto a la realidad”, añadía el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Holgado. Como muestra, algunas comparaciones con la liquidación de 2017. “Si en 2017 se preveía un total de ingresos de 117 millones, se recaudaron 94, quedaron más de 23 pendientes de cobro”. Sin embargo, en este ejercicio se prevén 109 millones de ingresos (una vez descontados 45,4 de pasivos financieros correspondientes al fondo de ordenación). Otro ejemplo más cercano: si en multas de tráfico se preveía recaudar 1,8 millones, el resultado final fue de -992 euros. Aún así, en 2019 hay 750.000 euros presupuestados.

La oposición afeó también al PP la forma en la que ha tramitado las cuentas este año. En primer lugar, por no facilitárselas con tiempo para estudiarlas antes de la comisión. En segundo por llevarlas a esta sin los informes técnicos preceptivos. Tan es así que hubo que convocar ayer una comisión de urgencia con los informes, pero tampoco se cumplían los plazos legales marcados. Ante la amenaza de un recurso de IU y Algeciras Sí se Puede, el Gobierno local optó por presentar las cuentas por vía de urgencia, denuncia la oposición.

“El asunto más importante lo van a aprobar a la prisa y corriendo, es la primera vez que esto ocurre”, criticó el portavoz de ASSP, Alejandro Gallardo, quien también recordó que “la recaudación sigue fallando”.

Fernando Silva reiteró la advertencia sobre la posible ilegalidad de la tasa de basura que se incluye en las ordenanzas, que, insistió, debería considerarse prestación patrimonial. “Hay una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda que lo resuelve con claridad”, alegó. “Usted no es licenciado ni doctor en Derecho”, le respondió Luis Ángel Fernández defendiendo la postura del secretario municipal.