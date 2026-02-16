Las plantillas y servicios en 1851, según el 'Guía del Guardia Civil'

La consulta de las fuentes documentales es una de las primeras tareas básicas de todo historiador, y entre aquellas se encuentran las editadas en el periodo que se está investigando. Por ello, la lectura del periódico Guía del Guardia Civil, publicado tres veces al mes entre octubre de 1850 y julio de 1855, constituye una de las fuentes primarias para exponer algunos de los hechos relativos a la actuación de la Benemérita en materia de seguridad ciudadana respecto a nuestro Campo de Gibraltar.

Afortunadamente, el cuerpo de la Guardia Civil, desde su creación en 1844, al igual que el cuerpo de Carabineros -que tantas páginas también ha escrito en nuestra comarca, como en el resto de España, desde 1829 hasta 1940 cuando pasó a integrarse en la Benemérita- posee una historia que puede consultarse coherente y metódicamente, sin ningún género de dudas e interpretaciones, no sólo en publicaciones oficiales sino también en innumerables publicaciones públicas que carecen de dicha catalogación así como privadas. Es por ello, que reviste gran interés el acceso a las páginas del Guía del Guardia Civil.

Así, se puede leer en su número 19, publicado el 1º de abril de 1851, entre las numerosos servicios practicados por la Benemérita por toda España, como la noche del 15 al 16 de marzo anterior se procedió a la detención en nuestra comarca de un “famoso criminal, reo prófugo sentenciado a veinte años de condena por varios robos en cuadrilla, con causa pendiente además por un asesinato que cometió en 1848 en una de las huertas inmediatas”, al cual se le había intervenido un “retaco” (escopeta corta muy reforzada en la recámara) con 18 cartuchos. Dicho servicio había sido dirigido “por el activo Capitán graduado Teniente Comandante de aquella línea don Juan Morillas, acompañado del Cabo 1º José Ruiz y Guardias Pedro Benito, de caballería, Manuel del Pino y Antonio Fernández”.

Habían transcurrido ya más de siete años que dicho oficial llevaba destinado como jefe de la sección de la Guardia Civil desplegada en el Campo de Gibraltar, compuesta ya por efectivos de caballería e infantería. No podía ser más laudatoria la nota que se publicaba a continuación: “No podemos menos, con este motivo, de consignaren nuestro periódico, el relevante concepto de que goza el referido Teniente Morillas por su celo y digno comportamiento, pues desde últimos de 1844 que se halla en aquel destino, son infinitas las capturas de desertores, prófugos y otros criminales que ha verificado”.

Sobre dicho oficial de caballería de la Benemérita, el núm. 37 del Guía del Guardia Civil, publicado el 1º de octubre de 1851, nuevamente se podía leer: “Por el activo Teniente don Juan Morillas, Comandante de la línea del Campo de Gibraltar, el Cabo 1º de caballería José Santos y los Guardias de infantería José Marín, Pedro Cazorla, Francisco Navarrete, Aquilino López, Antonio Medina y Eugenio Salas, fueron presos”, la noche del día 14 de septiembre, dos ladrones que estaban robando en el interior de la casa de José Abrini, propietario de San Roque.

Previo a detallar algunos de los servicios practicados en Algeciras, debe significarse que en el núm. 46 del Guía del Guardia Civil, del 1º de enero de 1852, se publicó el cuadro general de efectivos que tenía la Benemérita desplegados entonces en 49 provincias, en los 13 Tercios que ya existían. Faltaban el archipiélago canario y las entonces plazas de Ceuta y Melilla, donde todavía quedaban varias décadas para que se estableciera allí la Guardia Civil.

La Benemérita contaba en 1851, en las planas mayores de dichos Tercios, con 8 coroneles, 5 tenientes coroneles, 10 segundos jefes y 13 ayudantes. En esas 49 provincias estaban desplegadas 49 compañías de Infantería, que contaban con 172 secciones, así como 7 escuadrones de Caballería, que tenían desplegadas sus 25 secciones en dichas provincias, más otras 13 secciones que, independientemente de aquellos, estaban encuadradas en los mentados Tercios y compañías.

Dichas unidades provinciales, que todavía no se denominaban “Comandancias”, tenían una plantilla de 222 oficiales de Infantería (28 primeros capitanes, 49 segundos capitanes, 96 tenientes y 49 subtenientes) y 6.565 clases y tropa de Infantería (179 sargentos, 694 cabos, 50 tambores y cornetas y 5.642 guardias); así como 54 oficiales de Caballería (7 primeros capitanes, 11 segundos capitanes, 21 tenientes y 15 alféreces) y 1.244 clases y tropa de Caballería (43 sargentos, 135 cabos, 15 trompetas y 1.051 guardias), que contaban con una plantilla de 1.200 caballos.

De lo anterior, la plantilla de la compañía de la Benemérita desplegada en la provincia de Cádiz contaba ya con 5 secciones de Infantería, contando con una plantilla de 6 oficiales (1 primer capitán, 1 segundo capitán, 3 tenientes y 1 subteniente) y 191 clases y tropa (5 sargentos, 20 cabos, 1 corneta y 165 guardias); así como una sección de Caballería con 1 oficial (1 teniente) y 45 clases y tropa (1 sargento, 6 cabos y 38 guardias), que disponían una plantilla de 43 caballos.

Respecto al resultado de los servicios practicados, el Guía del Guardia Civil, en su núm. 51, correspondiente al 20 de febrero de 1852, ofrecía el cuadro total correspondiente a los 34.135 realizados en el año 1851, detallando cada una de las provincias correspondientes a los 13 Tercios citados. En total, 6.021 detenciones genéricas de delincuentes y las específicas de 3.899 “ladrones”, de 921 prófugos, de 877 desertores, así como de 22.418 personas por la comisión de faltas leves y 215 contrabandos aprehendidos. Respecto a estos últimos, hay que significar que, si bien la competencia principal de su persecución correspondía al Cuerpo de Carabineros, la Benemérita actuaba directamente si se topaba con ello y aquellos no se encontraban presentes. Además, se contabilizaban los auxilios prestados, tanto en incendios para su extinción (192), como a los carruajes públicos en los caminos reales (98).

En relación a los 1.539 servicios practicados por la Guardia Civil en la provincia de Cádiz durante el año 1851, los resultados de las detenciones eran de 259 delincuentes, de 135 “ladrones”, de 55 prófugos, de 65 desertores, de 1.011 autores de faltas leves, así como de 16 contrabandos aprehendidos. Curiosamente no constan los auxilios prestados, ignorándose la causa de ello.

(Continuará).