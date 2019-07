11.000 personas piden que no se sacrifique a las cabras y ovejas de un jubilado de Algeciras

Más de 11.000 personas han respaldado con sus firmas una petición a través de la plataforma change.org para que la Junta de Andalucía no sacrifique a los animales que el algecireño Guillermo Cana cuida desde hace años en un terreno junto a su casa.

El grupo que se movilizado en internet explica Guillermo tiene una serie de ovejas y cabras "porque un amigo suyo se las regala cuando le paren gemelos". "Desde la Junta de Andalucía, y tras la denuncia de un vecino conflictivo, se estima que es una explotación ganadera pese a que no se les extrae leche ni lana para el consumo, ni mucho menos se dedican a la industria cárnica. Guillermo las cuida como sus mascotas; como el que tiene un perro o un gato".

"Tras la inspección que realiza la Junta, la única solución que le proponen es sacrificarlas pues no tiene certificado veterinario que acredite que no tienen brucelosis ni tuberculosis. Si bien Guillermo no ha actuado correctamente, la legislación andaluza contempla la posibilidad de que la Administración proceda a realizarles las pruebas en el plazo de un mes, pero desde la Junta se obvia esta alternativa, condenando a los animales a una muerte segura", se lee en la petición.

Mientras tanto, el abogado del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma), Eduardo Rovira, acompañó el pasado 3 de julio a Guillermo Cana para presentar, después de la notificación del acuerdo de la Junta de Andalucía por la que se optaba por el sacrificio de los animales, un escrito de alegaciones con el objetivo de evitarlo. "De conformidad al escrito aportado y a la legislación vigente, se solicita permiso para poder hacer las pruebas a estos animales cuanto antes, o bien que éstos sean cedidos definitivamente al Santuario La Voz Animal, que se encuentra ubicado en la Comunidad de Madrid, y que se ha ofrecido a hacerse cargo de estos animales siempre y cuando cuente con padrinos o madrinas que asuman el coste de su permanencia", explicó Pacma.

"Para realizar el traslado de los mismos fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía es necesario contar con el permiso de la Junta, para lo que se ha vuelto a pedir reunión con el delegado territorial con carácter urgente, para exponer la posible autorización y que se conceda el permiso necesario", continúa el partido. Con independencia de esta gestión, la postura de Guillermo y su Letrado sigue firme en evitar el sacrificio de estos animales mediante la alternativa antes alegada y según legislación vigente en Andalucía.