El Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) ha acusado a la Junta de Andalucía de obstaculizar el trámite para que el algecireño Guillermo Cana pueda regularizar la situación de los animales que cuida desde que eran pequeños -sin ánimo de lucro- y condenarlos al sacrificio. Afirma que en los últimos día, la administración autonómica ha metido al jubilado de Algeciras en un laberinto burocrático que demuestra que no tiene voluntad alguna de ayudarle a salvar la vida de sus ovejas y cabras.

La formación relata en un comunicado que el pasado miércoles, Guillermo Cana se personó en la Oficina Comarcal Agraria (OCA) para recoger la resolución provisional sobre la decisión de sacrificar o no a las ovejas a las que cuida como mascotas. En ella, narra el partido, le notificaron que la intención de este organismo dependiente de la Junta de Andalucía es sacrificar a los animales y que le daba 10 días para presentar la documentación, consistente en la trazabilidad de los animales y los certificados de vacunación de los mismos conforme a las exigencias de la ganadería. "Documentación que la OCA sabe que no posee, pues los animales fueron regalos y no los explota comercialmente. La inspectora veterinaria que le atendió le comunicó que debía buscar un veterinario de la ADS (Agrupación de Defensa Sanitaria) con sede en Los Barrios y le facilitó los teléfonos de dicha agrupación y del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz", explica el comunicado.

El abogado del Partido Animalista (Pacma), Eduardo Rovira, se puso en contacto con un veterinario de la ADS para solicitarle que interviniera a las ovejas para su vacunación y analíticas reglamentarias, pero éste le trasladó que las pruebas solo podrán realizarse si el lugar donde residen estos animales está dado de alta como explotación ganadera, pues de otro modo las muestras enviadas al laboratorio no sería recepcionadas al no tener un número de registro de referencia para el animal. "Este registro depende del mismo organismo que le solicita esta documental, que no se lo concederá al no ser los terrenos donde se encuentran los animales propiedad de Guillermo, sino un solar abandonado por una promotora", argumenta el Pacma.

"La Junta de Andalucía sabe perfectamente que la ADS no puede ayudar a examinar a estos animales, proponiendo a Guillermo un laberinto sin salida cuyo único final es el lamentable sacrificio de sus queridas ovejas, fin último de la OCA. La voluntad de la Administración de solucionar este asunto de una forma satisfactoria para todos los implicados parece brillar por su ausencia", continúa el partido.

A la vista de los últimos acontecimientos se ha organizado una recogida de firmas para que "los ciudadanos expresen su conformidad para que las ovejas sean sometidas a las pruebas veterinarias que la ley exige y, una vez se compruebe que están libres de enfermedad, sean trasladadas a un santuario". Para ello, el partido solicitará una cita de carácter urgente con el delegado de la Consejería de Agricultura de Cádiz, Daniel Sánchez Román, "quien ha firmado la polémica resolución". De denegarse esta vía, desde el Partido aseguran que se llegará a un juicio en el Contencioso-Administrativo "para salvar a estos inocentes seres".

El Pacma ha obtenido en los últimos días el apoyo de otras organizaciones, como la Federación Andaluza de Defensa Animal, así como numerosos movimientos de activistas, para que continúe en la lucha de salvar a los animales de Guillermo Cana ante lo que consideran una actuación "desmesurada e injustificada" por parte de la OCA.