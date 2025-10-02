Un perito de la defensa cree que el Rúa Mar se hundió por una "colisión con un objeto semisumergido"

Un informe encargado por la defensa de los acusados por el naufragio del Rúa Mar incluido en el procedimiento concluye que el pesquero pudo hundirse por una "colisión con un objeto semisumergido" y responsabiliza del trágico accidente al patrón, Antonio Javier Maza, y no al armador, su sobrino Pedro Samuel. Antonio Javier Maza fue uno de los seis fallecidos en el hundimiento de la embarcación el 23 de enero de 2020 cuando, supuestamente, había cargado dos toneladas de hachís. Pedro Samuel es el principal acusado en el juicio que sigue en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial.

El estudio, elaborado por un exdirector del Comisariado Español Marítimo, jefe de máquinas y comisario de averías con más de cien informes en su haber, subraya que la embarcación estaba "en perfectas condiciones", que la avería que sufrió en el embrague es "fortuita" y reparable" y que el mal tiempo no tuvo nada que ver en el naufragio. Así lo ha defendido el autor al declarar como perito en el juicio este jueves. Lo ha dicho tras insistir en que el Rúa Mar debió hundirse rápido y sin que nadie en él percibiera que estaba "en una situación crítica". "El armador no está en la embarcación y es el patrón el responsable de todas las decisiones, incluso lanzar las llamadas de auxilio", ha manifestado.

Además, no encuentra "relación directa" entre los fardos de hachís hallados en el mar con posterioridad al hundimiento y los cadáveres de dos tripulantes y objetos aparecidos que sí está confirmado que pertenecían al pesquero.

El autor del informe afirma que hubo actividad pesquera ese día (se vendieron 65 cajas de pescado en la lonja de Barbate) y por el tiempo que el Rúa Mar tardó en llegar concluye que no había mala mar. Además, afirma, la sobrecarga no pudo ser la causa del naufragio porque ese peso se introduce en la bodega y ahí, cabe lo que cabe. "El hundimiento apenas se ha investigado", criticó. "Un barco no se hunde por las condiciones climatológicas", argumento en otro momento de su intervención.

Los abogados de la acusación y la Fiscalía antidroga intentaron desacreditar el informe tras afirmar que el autor había incurrido en varias contradicciones respecto a lo que declaró en el juicio y lo que reflejó en el documento. Por ejemplo, cuando afirmó que en el procedimiento "nadie habla del mal tiempo".