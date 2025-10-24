Una pelea al amanecer deja un herido en la cabeza junto a la Oficina Municipal de Turismo en Algeciras

La escena ha vuelto a repetirse en el barrio de La Caridad de Algeciras. Eran las seis y media de la mañana de este viernes cuando los primeros viandantes que cruzaban la calle Juan de la Cierva se toparon con un hombre con la cabeza ensangrentada, desplomado entre el Consulado General del Reino de Marruecos y la Oficina Municipal de Turismo.

A esa hora, en el lugar ya estaban agentes de la Policía Nacional, mientras los servicios sanitarios atendían al herido. Según fuentes policiales consultadas por Europa Sur, se trata de un indigente que había resultado herido con un arma blanca durante una pelea en el cercano Patio del Coral. Todo apunta a que la lesión fue causada por el impacto de un objeto, posiblemente una piedra, aunque las circunstancias aún se investigan. Su estado no era grave, aunque fue trasladado al Hospital Universitario Punta Europa para recibir atención médica.

El suceso vuelve a poner el foco sobre la degradación del entorno del Patio del Coral, uno de los escasos vestigios de la antigua medina árabe de Algeciras. Catalogado en el Plan General como bien a conservar, el patio y sus alrededores arrastran desde hace años un estado de abandono que preocupa a vecinos y comerciantes. Su deterioro, unido a la presencia habitual de personas sin hogar y drogodependientes, ha convertido la zona en un punto conflictivo del barrio. Las reyertas, los incendios, el menudeo y las escenas de tensión son frecuentes.

No en vano, apenas 24 horas antes, la misma calle Juan de la Cierva fue escenario de otro episodio de miedo. Como adelantó este periódico, una trabajadora de la Oficina de Turismo tuvo que encerrarse con llave dentro del local mientras un hombre, desde el exterior, le hacía gestos de cortarle el cuello a través del cristal. La rápida intervención de la Policía Local y Nacional evitó que el incidente fuera a más. El individuo fue reducido y trasladado en un furgón policial.

Dos días consecutivos, dos sustos en el mismo punto y un problema que, según vecinos y trabajadores de la zona, “ya se ha vuelto parte del paisaje”. El Patio del Coral, puerta de entrada a la Villa Vieja y joya patrimonial de la ciudad, se desangra a diario entre la dejadez y la inseguridad.