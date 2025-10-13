Los bomberos sofocan un incendio en el Patio del Coral de Algeciras

Los bomberos de Algeciras han sofocado este lunes por la tarde un incendio en las inmediaciones del Patio del Coral, en el centro de la ciudad, una zona que se ha visto salpicada en los últimos meses por otros fuegos que provocaron la alarma vecinal, como ocurrió en el Patio de Soto a finales de agosto con zonas abandonadas y con presencia de okupas.

La rápida actuación de los efectivos del Consorcio Provincial del parque de Algeciras evitó que las llamas fuesen a mayores. La columna de humo, que se divisaba a espaldas del edificio de la embajada de Marruecos, puso sobre aviso a vecinos que llamaron por teléfono a los servicios de Emergencia y a la Policía Local.