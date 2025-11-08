El patrullero 'Vigía' muestra sus equipos de guerra en el Puerto de Algeciras

Una mujer se fotografía junto a uno de los tripulantes del 'Vigía' en el puente de mandos.

El patrullero de altura Vigía, con más de tres décadas de servicio en la Armada española y un currículum que incluye desde la crisis de la isla de Perejil hasta operaciones en el Golfo de Guinea, se encuentra este fin de semana en Algeciras con sus puertas abiertas de par en par. El muelle de Isla Verde ha acogido durante toda la jornada del sábado un goteo constante de personas dispuestas a conocer todos los entresijos del buque. Este domingo 9 de noviembre es la última oportunidad para subir a bordo, el acceso será de 10:00 a 13:00.

El Vigía, bajo el mando del Capitán de Corbeta Alfredo Rodríguez González, se encuentra en tránsito hacia aguas del sur peninsular dentro del marco de las operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas. Su misión: mantener presencia naval y garantizar los intereses nacionales en las aguas de soberanía española, una labor tan discreta como esencial en un punto estratégico como el Estrecho de Gibraltar.

En su estancia en la ciudad, los tripulantes se encargan de explicar a los visitantes las funciones del buque y sus principales dependencias. Desde los puentes de mando a los equipos de radar, armamento, zonas comunes y camarotes. Poco escapa de la mirada de los curiosos que pregutan a los militares por las curiosidades de la vida en alta mar.

El patrullero Vigía no es un recién llegado. Con 33 años de servicio ininterrumpido desde su base en Cádiz, este buque ha acumulado una hoja de servicios tan variada como intensa. Ha participado en el conflicto del Fletán en aguas de la NAFO, en las operaciones Noble Centinela e Índalo, y tuvo un papel destacado durante la crisis de la isla de Perejil en 2002, aquel episodio que tensó las relaciones entre España y Marruecos por un islote deshabitado en el Estrecho.

El patrullero 'Vigía', en el muelle de Isla Verde de Algeciras. / Vanessa Pérez

Pero su actividad no se ha limitado a operaciones con nombre propio. El Vigía ha desplegado en el Golfo de Guinea dentro de las iniciativas 5+5 de la Defensa —el foro de cooperación entre países del Mediterráneo occidental— y ha participado activamente en la lucha contra la inmigración ilegal, el narcotráfico y otras actividades delictivas que amenazan la seguridad marítima en aguas españolas. Es, en definitiva, uno de esos buques que acumulan millas, experiencia y servicio silencioso.