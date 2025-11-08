Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras

El muelle de Isla Verde ha acogido durante toda la jornada del sábado un goteo constante de personas dispuestas a conocer todos los entresijos del buque. Este domingo 9 de noviembre es la última oportunidad para subir a bordo, el acceso será de 10:00 a 13:00.
1/44Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras/VANESSA PÉREZ
