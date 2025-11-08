Agenda
Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras
Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras

Vanessa Pérez

Algeciras, 08 de noviembre 2025 - 21:15

El muelle de Isla Verde ha acogido durante toda la jornada del sábado un goteo constante de personas dispuestas a conocer todos los entresijos del buque. Este domingo 9 de noviembre es la última oportunidad para subir a bordo, el acceso será de 10:00 a 13:00.

1/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
2/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
3/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
4/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
5/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
6/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
7/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
8/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
9/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
10/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
11/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
12/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
13/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
14/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
15/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
16/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
17/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
18/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
19/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
20/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
21/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
22/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
23/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
24/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
25/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
26/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
27/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
28/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
29/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
30/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
31/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
32/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
33/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
34/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
35/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
36/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
37/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
38/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
39/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
40/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
41/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
42/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
43/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ
44/44 Fotos de la jornada de puertas abiertas del patrullero 'Vigía' en el Puerto de Algeciras / VANESSA PÉREZ

