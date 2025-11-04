El patrullero Medas releva al Vigía en la misión de vigilancia y seguridad en aguas del estrecho de Gibraltar

El patrullero Medas saliendo de la base de Puntales para la misión de vigilancia del Estrecho.

El patrullero de vigilancia de zona (PVZ) Medas, de la Armada Española, comenzado una nueva misión de presencia, vigilancia y disuasión en las aguas del Estrecho de Gibraltar hasta las proximidades del mar de Alborán.

La operación, enmarcada en las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), tiene como objetivo principal mantener la seguridad marítima en zonas de interés nacional, reforzar el conocimiento del entorno marítimo y garantizar el cumplimiento de la legislación en los espacios marítimos de soberanía española.

El patrullero de la Armada Medas.

El Medas, al mando del teniente de navío Santiago González-Aller Rodríguez, ha zarpado desde la Estación Naval de Puntales (Cádiz) para relevar al patrullero Vigía, que ha desempeñado la misma función desde el pasado 26 de octubre. Durante su despliegue, la dotación del buque ejercerá labores de control y cooperación con otros organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo, contribuyendo así a la Acción del Estado en la mar.

El papel del Medas en la Fuerza de Acción Marítima

El Medas forma parte de la Fuerza de Acción Marítima (FAM), unidad de la Flota encargada de proteger los intereses marítimos nacionales y ejercer el control de los espacios marítimos de soberanía. Su misión se desarrolla bajo un enfoque integral que promueve la coordinación entre las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Civil o Salvamento Marítimo.

Durante esta operación, el buque opera bajo el control operativo del Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) y se integra nuevamente en el Mando Operativo Marítimo (MOM), con sede en Cartagena y bajo el mando del vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, actual Almirante de Acción Marítima (ALMART).

EL buque 'Medas', durante los preparativos para salir a mar. / Defensa.

El MOM, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), es responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones marítimas de presencia y vigilancia. La coordinación diaria se mantiene con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM), que supervisa en tiempo real la actividad en las aguas de soberanía y responsabilidad nacional.

Una labor permanente de las Fuerzas Armadas

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) constituyen, según explica la Armada en un comunicado, una herramienta esencial de las Fuerzas Armadas para detectar amenazas con antelación y garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad que afecte a la seguridad nacional.

Estas misiones se enmarcan dentro de la estructura de Mandos Permanentes (Terrestre, Marítimo, Aéreo, Espacial y Ciberespacial) que trabajan de manera continua bajo la dirección del Mando de Operaciones. En total, unos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas españolas participan cada día en estas operaciones, que representan el compromiso constante con la defensa y la soberanía de España.