2022: ¿El año de la solución al parking Escalinata?

Este recién estrenado 2022 podría ser el principio de la solución a uno de los problemas urbanísticos enquistados en la ciudad: la situación de ilegalidad del parking Escalinata y la necesidad de su derribo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene que contestar al Ayuntamiento de Algeciras si el último intento de conseguir una demolición parcial tiene éxito o por el contrario, en un nuevo retraso de la ejecución de la sentencia (y ya van varios por la parte municipal), el Consistorio tiene que redactar un nuevo proyecto. Hace ya 18 años que el TSJA declaró ilegal el parking y el derribo lleva pendiente más de cinco.

A finales de septiembre, la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto y dirección de la obra entregó un informe considerando que no era posible demoler el aparcamiento por completo "sin provocar graves daños y de alcance incalculable en los edificios colindantes" y los técnicos de Urbanismo dieron su visto bueno a la propuesta para hacerlo de forma parcial. El Consistorio lo comunicó al TSJA, instándole a pronunciarse sobre este planteamiento. Es la segunda vez que Algeciras intenta un derribo parcial: en noviembre de 2016 el Ayuntamiento ya alertaba de posibles daños estructurales y el tribunal ordenaba la demolición en su totalidad por considerar que era técnicamente posible.

La empresa adjudicataria, Spaniarq T10, alerta de los daños en los edificios colindantes y de que "cualquier demolición que suponga una alteración importante de la sección de contención de terreno que históricamente hacía la escalinata, también es inviable por las deformaciones que provoca". La única solución viable para la empresa es demoler toda aquella parte del edificio que sobresalga sobre la rasante original de la escalinata y mantener de esta manera la sección de contención del terreno que históricamente ha funcionado.

Los propietarios del vecino edificio Atlántida ya se han pronunciado al respecto: en contra. En su escrito de alegaciones al Tribunal, han reclamado al juez que reitere lo dispuesto en 2016, recordando que el perito que compareció entonces admitió la posibilidad de demolición total del aparcamiento "manteniendo los sistemas de contención de pantallas y anclajes". Los últimos en pronunciarse han sido los propietarios del edificio Escalinata de Murillo, también pendiente de derribo. Y apoyan la propuesta del Consistorio, pero con la condición de que sirva para reconstruir la Escalinata o un espacio monumental similar.

En su respuesta al Tribunal reconocen que el auto de 2016 era claro: la demolición debe ser total. Y "no se puede estar de manera permanente cuestionando cómo se ha de cumplir lo ordenado, sino proceder a ejecutar la resolución judicial". No obstante, valoran los propietarios, "el auto, y la legislación urbanística que aplica, no solo contempla la demolición de lo ilegalmente construido como primer punto, sino también la reposición al estado físico anterior".

Los propietarios consideran que si "se deja tal sección diagonal coincidente en el espacio, superficie y volumen con la antigua Escalinata Monumental, ya se tendría tal esqueleto y estructura necesaria para la reposición al estado anterior, para con tal base reconstruir la misma, que es lo que procede, y no que la ciudad de Algeciras se encuentre con una parcela baldía, sin uso público y abandonada". Por tanto, concluyen, "para el buen fin y exacto cumplimiento del auto dictado en esta pieza de ejecución, es recomendable que la demolición se haga en tal diagonal", siempre con la condición de la construcción posterior de un espacio monumental.

El Tribunal Superior de Justicia tendrá que decidir, una vez más, sobre el derribo del parking. Este mientras tanto espera, ya sin actividad desde el pasado mes de septiembre, cuando la concesionaria Nautagest lo cerró para después entregarlo al Ayuntamiento de Algeciras.