El gobierno local aprueba en solitario el pacto con Nautagest para finalizar los litigios del Escalinata

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras, reunido en sesión extraordinaria y urgente este miércoles, ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP y Ciudadanos) el pacto de conciliación al que ha llegado el Ayuntamiento con la empresa Nautagest para poner fin de forma definitiva a todos los litigios arrastrados por el parking Escalinata.

El acuerdo por todos los conceptos "no llega" a 7 millones de euros, según el Ayuntamiento, a cambio de la renuncia de Nautagest a los intereses de demora, cediendo gratuitamente una parcela de su propiedad que se encuentra en los terrenos de las instalaciones y poniéndose al día en el pago de tasas e impuestos municipales.

El punto único ha sido aprobado con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos; la abstención del Partido Socialista y Adelante Algeciras y el unico voto de Vox en contra.

La concejal de Hacienda, María Solanes, ha insistido en que “el pacto que hemos alcanzado hoy es omnicomprensivo, lo integra todo y pone fin a los litigios pasados, presentes y futuros entre el Ayuntamiento y esta empresa. Tengan por seguro que si no se hubiese llegado a un acuerdo como el que hoy se está llegando, se abrirían nuevos litigios con resultados inciertos”.

“Quizás los grupos políticos que no han apoyado este pacto no sean conscientes de que hemos despejado el futuro económico de las arcas municipales. Lo hemos hecho pensando en Algeciras, independientemente de qué partido gobierne. Hoy no estamos alegres, únicamente hemos sido responsables con un reto histórico”, ha subrayado la concejal de Hacienda.

“Lo que sí quiero destacar en relación a la actitud del grupo municipal del Partido Socialista en el día de hoy, a través de su portavoz Fernando Silva, es su incoherencia. Si le parece tan mal el acuerdo llegado por el Partido Popular con el Partido Andalucista en su momento, ¿por qué pactaron con el Partido Andalucista después manteniendo al mismo concejal delegado de Urbanismo?”, expresó Solanes, no sin antes añadir que “no sé cómo entra también en el asunto de los desalojos cuando fue una cosa absolutamente del Partido Socialista, siendo su nueva secretaría general, Rocío Arrabal, quien estuvo presente en todo momento tanto en este tema como en el del Plan de Movilidad”.

“Y es que hay que recordarle a los algecireños que fue un alcalde socialista quien inauguró el parking, siendo tres los primeros ediles de dicho partido los que han pasado por la alcaldía de nuestra ciudad teniendo la oportunidad de arreglar el tema y lo único que hicieron fue empeorarlo”, según la edil. “Estamos resolviendo el presente para poder ganar el futuro, y el futuro, no tiene dueño”, ha concluido.