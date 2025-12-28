El padre Pedro celebra medio siglo de servicio en La Piñera

Algeciras ha vivido este domingo una emotiva misa en la que el padre Pedro Gómez Mancilla ha celebrado sus 50 años de dedicación a la parroquia y al barrio de La Piñera, donde ha desarrollado una vida entregada a la solidaridad y al apoyo a los más necesitados que fue reconocida hace dos semanas con un homenaje que le brindó la barriada. La misa, celebrada en la iglesia del Espíritu Santo, estuvo concelebrada por el padre Pedro y su amigo de seminario, el padre Pepe Chamizo, con quien comparte más de seis décadas de amistad y servicio religioso.

El templo se llenó de vecinos, familiares y miembros de la comunidad, incluyendo autoridades locales, para participar en la ceremonia que además sirvió como recogida de fondos para la construcción de un pozo de agua en África, en línea con la vocación solidaria del sacerdote.

Durante la celebración, el Padre Pedro realizó una reflexión sobre la importancia de la familia, la labor de la Iglesia y el compromiso con los más vulnerables, recordando a sus padres, su hermana fallecida y a los tres obispos que marcaron su trayectoria: Antonio Ceballos, Antonio Dorado y Antonio Añoveros. También tuvo palabras de agradecimiento hacia la comunidad de La Piñera, los grupos scouts y los vecinos que han colaborado a lo largo de los años en distintos proyectos.

El padre Chamizo intervino con un tono humorístico, irónico y cercano, evocando recuerdos compartidos del seminario y señalando que él y el padre Pedro son “raros dentro de la Iglesia” por su forma particular de entender el sacerdocio. Destacó que, de los compañeros de seminario, hoy solo quedan tres ejerciendo como sacerdotes, entre ellos Juan Martínez Vara, comparándose con los Últimos de Filipinas, señalando que, a diferencia de ellos, ellos no han muerto, sino que “siguen vivos y muy vivos, siempre hacia adelante”. Subrayó la necesidad de que la Iglesia recupere el sentido esencial de Jesús y que se dé más espacio a la participación de los laicos y especialmente de las laicas, criticando la escasa presencia de la mujer en roles predominantes dentro de la institución.

El sacerdote también se refirió al legado y compromiso del padre Pedro, resaltando que su labor ha marcado a generaciones de vecinos y ha fortalecido la cohesión de la comunidad de La Piñera, destacando la implicación de la Asociación de Vecinos Puerto Blanco, la primera que se creó en Algeciras.

La misa incluyó la participación de alumnos y alumnas de la Escuela de Música, así como del coro de la parroquia, quienes ofrecieron un regalo musical a la comunidad y al Padre Pedro. La jornada fue un reconocimiento a toda una vida dedicada al servicio, la solidaridad y el desarrollo comunitario, mostrando la profunda conexión del sacerdote con su barrio y su compromiso con los más necesitados.