La Piñera ovaciona en pie al padre Pedro Gómez Mancilla en el 50 aniversario de su llegada a Algeciras

La vida pastoral de Pedro Gómez Mancilla ha estado profundamente ligada al tejido social y religioso de Algeciras, especialmente en la barriada de La Piñera. Nacido en Cádiz en 1951, fue ordenado sacerdote el 25 de diciembre de 1975 y desde muy pronto fue destinado a la parroquia del Espíritu Santo del barrio algecireño, ya entonces con marcados desafíos sociales y económicos. Cuando van a cumplirse 50 años de su llegada, este domingo en los bancos de la iglesia no había un hueco. Estaban todos ocupados por personas que querían celebrar su labor y su figura. Y de paso recoger donativos y alimentos no perecederos para Cáritas y recaudar dinero para la construcción de un pozo de agua en África.

El padre Pedro, rodeado de fieles en su iglesia. / VANESSA PÉREZ

Tras las actuaciones de la coral y rondalla de Tarifa, la Escuela de Música de Barrio Vivo en La Piñera y el cante flamenco de Alicia Carrasco y su asociación Sirimusa, el acto, presentado por el director del colegio de Los Pinos, Ángel Sáez, sirvió como reivindicación de la prometida construcción de un centro de día diurno para mayores en La Piñera.

Los fieles, que abarrotó la iglesia, despidió con una emocionante ovación en pie al cura, que los citó a la misa del 28 de diciembre a las 11:30 en la que volverá a dar las gracias por el 50 aniversario de su llegada a Algeciras.

A lo largo de más de cuatro décadas de ministerio en el mismo barrio, el padre Pedro ha desarrollado una labor pastoral que va más allá de las funciones litúrgicas tradicionales, articulando un compromiso social muy estrecho con personas marginadas por la drogadicción, la pobreza o el desempleo, así como con los jóvenes y las familias de La Piñera. Su permanencia prolongada en la misma parroquia, a pesar de recibir ofertas para otros destinos más cómodos, ha sido destacada tanto por sus superiores como por vecinos y autoridades locales.

Además de su dedicación pastoral, el padre Pedro ejerció durante 24 años como profesor de religión en el instituto de El Saladillo, en contacto directo con varias generaciones de estudiantes del propio barrio. Ha manifestado en entrevistas su visión crítica sobre la necesidad de que la Iglesia se actualice en su lenguaje y prácticas para acercarse mejor a las personas y afrontar los retos contemporáneos del mundo urbano y obrero.

El impacto de su trabajo en la comunidad se materializó en un amplio respaldo ciudadano que impulsó su reconocimiento como Hijo Adoptivo de Algeciras, con varios miles de firmas presentadas ante el Ayuntamiento. En marzo de 2022, la Corporación municipal aprobó por unanimidad concederle el título, un reconocimiento institucional a su trayectoria de (entonces) 45 años de entrega y servicio a la ciudad y, en particular, a uno de sus barrios más populares, acto celebrado en el Teatro Municipal Florida y acompañado de la valoración pública de autoridades locales.

La figura del padre Pedro Gómez Mancilla es considerada por muchos vecinos como un referente de compromiso social, cercanía humana y dedicación religiosa, que ha marcado profundamente la vida comunitaria de La Piñera y de Algeciras.