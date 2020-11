El padre Cruceyra dará nombre a una calle de Algeciras

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Algeciras, reunida este viernes de manera telemática bajo la presidencia del alcalde, José Ignacio Landaluce, ha aprobado la propuesta para que un tramo de la calle Las Huertas pase a llamarse Calle Padre Cruceyra.

El regidor ha indicado que de esta manera “respondemos a la petición que nos formuló el pasado día 18 la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora del Mayor Dolor, y San Juan Evangelista, respaldada por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA 2015)”.

El cambio de nomenclatura afectará al tramo comprendido entre la calle Las Huertas y la plaza Juan de Lima. “Precisamente ayer, día 26, se cumplió el vigesimo primer aniversario del fallecimiento del padre Francisco María Cruceyra, un hombre que hizo de su misión tanto pastoral como humana una consagración hacia los más necesitados, al igual que también se dedicó en cuerpo y alma a la juventud. Como ejemplo de humanidad y solidaridad, Algeciras le debía este reconocimiento, que se hará efectivo en el momento en el que las medidas de lucha contra la pandemia lo permitan”.

El padre Francisco María Cruceyra falleció el 26 de noviembre de 1999 en el hospital Puerta del Mar de Cádiz víctima de un fallo cardiaco, tras haber sido sometido a un cateterismo a mediados de esa misma semana, operación que no pudo superar. El sacerdote se había jubilado en septiembre de este mismo año, aunque no había dejado de frecuentar la obra más importante de su vida sacerdotal, el comedor del Carmen, en cuyo rótulo puede leerse su apellido -sinónimo en Algeciras de un plato para los pobres- y que está situado en la avenida de Agustín Bálsamo. La noticia no tardó en extenderse por Algeciras, ciudad a la que Cruceyra consideraba como suya aunque había nacido en San Fernando. El sacerdote se hizo cargo de las riendas de la iglesia del Carmen en 1964, sustituyendo en el cargo al padre Flores, que perdiera la vida en un fatídico accidente de tráfico.