Origen e historia de los espacios urbanos de Algeciras: El antiguo Calvario (IV)

En nuestra entrega anterior hablamos del Casino Cinema, un edificio de gran personalidad y muy imbricado en la Algeciras del siglo XX. Ahora completamos la descripción de elementos singulares existentes en el primer tramo de la avenida Blas Infante, refiriéndonos al aprovechamiento urbano que ha tenido el solar ocupado por el antiguo teatro-cine. En primer lugar, recordemos que el casino Cinema fue nefasto para la expansión urbana de Algeciras, pues al estar situado frente a la salida de la calle Sevilla, impidió la natural y lógica prolongación de esta hacia el norte, y la expansión urbana de la plaza del ambulatorio (en principio “Menéndez Tolosa” y ahora “Plaza de la Mujer”.

Nos interrumpimos con el derribo del Casino Cinema, y hemos leído en alguna parte que en su lugar se levantó el ambulatorio de la seguridad social. Eso no es exacto, pues ese centro médico fue edificado mucho antes de derribo del cine, siendo el supuesto aprovechamiento de su solar otra muestra del escaso acierto con el que se ha actuado a veces en Algeciras.

El caso es que, tras ser derribado el cine, su solar se pudo retranquear, alineándose con el parque María Cristina, el cine Almanzor y el colegio General Castaños, ese espacio pudo acoger dos elementos de interés. El primero es el mural cerámico obra del recordado artista alemán Helmut Siesser (1926-1995) y que donó a la ciudad para embellecer un muro que da a levante en la zona trasera del colegio General Castaños. Se trata de dos lienzos de pared en ángulo, que acogen ante ellos un sencillo jardín de planta rectangular.

Cine Almanzor. / E.S

La técnica de esa decoración mural es muy sencilla y efectista, al consistir en piezas planas de cerámica embutidas en la pared. Sobe un fondo azul, que sirve para simbolizar tanto el mar como el cielo, destaca una representación sintética e idealizada de Algeciras vista desde el mar y resuelta con piezas blancas para el caserío y marrones para los tejados. Ante la ciudad hay varias embarcaciones, también extremadamente sintetizadas.

Una peculiaridad del conjunto es que, si se hubiera tratado de un boceto, con los trazos negros del dibujo, en el mural se han representado esos trazos por medio de un diseño de forja pintado en negro y sobresaliendo por delante de la superficie cerámica. El resultado es muy moderno y decorativo, en el estilo de algunos murales decorativos, también de Helmut, que al estar pintados son necesariamente obras de interior.

El otro elemento singular de ese tramo alto de la avenida es la columna de la Virgen de la Palma, que consiste en una reproducción de nuestra patrona coronando una columna de orden jónico. Este detalle indica conocimiento de la materia, ya que, desde hace siglos, en el arte cristiano se solía representar a “lo femenino” como imágenes de la virgen María o santas en general, asociadas al citado orden, de origen griego y caracterizado principalmente por su capitel o coronamiento provisto de dos volutas gemelas, sobre una esbelta columna de finas estrías.

Monumento a la Virgen de la Palma. / E.S

Sobre la aplicación de los órdenes arquitectónicos de origen griego al arte religioso, el gran tratadista Sebastiano Serlio (1475-1554) nos dice: “El dórico debe emplearse en iglesias consagradas a los santos más extrovertidos -San Pablo, San Pedro, San Jorge- y en general, a los caracteres militantes; el jónico, a las santas matronas -ni demasiado duras, ni demasiado tiernas”. Ha de tenerse en cuenta que no se trata de leyes inamovibles, sino más bien de costumbres y de opiniones o sugerencias de los tratadistas, que no siempre eran aceptadas. Pero en este caso se puede considerar el orden jónico como muy bien elegido para tratar el tema de una imagen de la Virgen María.

Este monumento tiene su historia, desde el punto de vista urbanístico. Recordamos haber asistido a su inauguración, de la mano de nuestra abuela Antonia, en una lejana mañana de los años cincuenta del pasado siglo. El primer emplazamiento estaba muy bien elegido y era quizás el elemento de la ciudad con la más amplia vista panorámica, pues quien allí dispuso su ubicación tuvo verdadera visión de futuro, cosa rara en Algeciras. Pero los cambios en Algeciras en los tiempos del desarrollismo no perdonaron a este monumento a la virgen, que fue removido de su estratégica posición y trasladado a un lateral de la actual Avenida de Blas Infante, un emplazamiento de mucha menos categoría y con su visualización estropeada por una inoportuna pérgola. En él antiguo emplazamiento del monumento se dispuso una fuente que hubiera podido situarse en cualquier otro lugar de la ciudad.

Como muestra de lo acertado del aquel primer emplazamiento, vemos hoy como la fuente del Ave Maria es el centro de una gran glorieta en la Avenida Virgen del Carmen en la cual desembocan ni más ni menos que ocho vías de la ciudad, por lo que constituye un nodo o punto neurálgico de gran importancia en la ciudadana.

Desde aquí abogamos porque el monumento a nuestra patrona regrese a su lugar de origen, siendo integrado de la mejor manera posible con la actual fuente. En nuestra modesta opinión, esa sería la opción más aconsejable, pero existe una solución intermedia y está relacionada con las reformas que el ayuntamiento realiza en la avenida de Blas infante. Se ha rumoreado sobre la idea de emplazar el monumento a la virgen de la Palma en la intersección de la avenida Blas Infante con la de las Fuerzas Armadas y la calle Ancha. Si el punto exacto se decide con cuidado, la imagen sobre su columna podría ser vista tanto desde los tramos alto y medio de la citada avenida como desde las otras vías. Desde luego, tal vez sería oportuno elevar un poco el conjunto sobre un basamento sólido en previsión de algún choque a consecuencia del tráfico.

Cine Almanzor a color. / E.S

De esa acera norte del primer tramo o de la cuesta, resta hablar del desaparecido cine Almanzor, que estuvo situado en la esquina entre las actuales avenidas de Blas Infante y de las Fuerzas Armadas y que fue inaugurado el 15 de diciembre de 1955, siendo su arquitecto Manuel Blanquez García, que como arquitecto municipal de Algeciras durante muchos años realizó edificios tan conocidos como el antiguo parque de bomberos o la plaza de toros de Las Palomas. Es curioso que el apellido de este arquitecto ha sido deformado inconscientemente en el habla popular algecireña, convertido en “Blanquer”, como se ha conocido a popularmente a todos los niveles sociales.

La última proyección en el cine Almanzor se realizó el domingo 19 de febrero de 1977. En años anteriores, recordamos que esta sala era utilizada para las sesiones matinales de la asociación cultural ACA, proyectándose las películas de mayor nivel artístico e intelectual de la época, siguiéndose para ello un sistema de lo más eficaz: en primer lugar, un experto, que podía por ejemplo ser un reputado psiquiatra, comentaba el film y proporcionaba las claves mas importantes para entender y sacar el máximo partido a la obra. Tras la proyección de esta, se organizaba un coloquio, que resultaba muy animado e instructivo, donde se completaba la comprensión del mensaje transmitido por la película, y en el que curiosamente, a veces las opiniones más interesantes eran aportadas por personas pertenecientes a estratos populares y no especialmente versadas en cinematografía.

Uno de los valores más interesantes del cine era su decoración interna, de la cual fue responsable, al parecer, Federico Robles. Era avanzadísima para la época y totalmente rompedora con los estilos que imperaban en la época en el ambiente de las salas de proyección, ya que era en base a imágenes surrealistas, que alguien ha considerado relacionadas nada menos que con Joan Miró.

Hubiera sido interesante para la ciudad el haber podido adquirir aquella sala de proyección para dedicarla a cine club, pero ese sueño estaba reservado a ciudades con muchísimo mayor disponibilidad económica que Algeciras, al nivel de un Madrid o un Barcelona, pero soñar no cuesta dinero.