Operación de la Guardia Civil contra el tráfico de migrantes con detenidos en Ceuta, Algeciras y Málaga

La Guardia Civil ha detenido al menos a cinco personas este martes en una amplia operación contra el tráfico de migrantes desarrollada de forma simultánea en Ceuta, Algeciras (Cádiz) y Coín (Málaga). El dispositivo, que permanece bajo secreto de sumario, tiene como objetivo desmantelar una red dedicada a introducir en la península a personas migrantes desde el norte de África, principalmente escondidas en embarcaciones que cruzaban el Estrecho de Gibraltar.

El operativo incluye registros domiciliarios en distintos barrios de Ceuta, como Hadú, Huerta Téllez, Poblado de Sanidad, Pasaje Recreo y Recinto Sur. En una de las viviendas los agentes han localizado a varias personas migrantes que, presuntamente, esperaban su traslado clandestino hacia territorio peninsular.

En la operación participan distintas unidades especializadas de la Guardia Civil, entre ellas agentes de Policía Judicial, grupos GRS y guías caninos, que se han desplegado desde primera hora de la madrugada. En Algeciras y Coín también se han practicado registros y detenciones en el marco de la misma investigación.

El amplio dispositivo policial ha despertado la atención del vecindario en Ceuta, especialmente a primera hora de la mañana, cuando coincidía con la salida de los escolares hacia los colegios. Numerosos agentes, algunos llegados desde la península, custodiaban los accesos a las viviendas objeto de registro, mientras otros equipos desarrollaban las actuaciones en el interior.

La investigación, que se ha gestado durante los últimos meses, busca asestar un golpe a las redes que operan en el Estrecho dedicadas al “pase” de migrantes entre Ceuta y Andalucía, una ruta que sigue siendo uno de los puntos más sensibles del mapa migratorio español.