Las obras de la segunda fase del Lago Marítimo comenzarán tras las fiestas de Navidad y se prolongarán hasta 2027

La transformación del borde marítimo de Algeciras afronta un nuevo hito. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) acaba de adjudicar a la empresa Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO) la ejecución de la Fase 2 del proyecto del Lago Marítimo, una de las intervenciones urbanas más ambiciosas en el entorno del Llano Amarillo.

Según fuentes de la APBA consultadas por Europa Sur, las obras comenzarán una vez concluyan las fiestas navideñas para no coincidir con el botellón del 24 de diciembre y el Arrastre de Latas de la víspera de Reyes, dos citas muy arraigadas en la ciudad, que se desarrollan precisamente en el Llano Amarillo.

El plazo de ejecución será de 16 meses, por lo que los trabajos se prolongarán a lo largo de todo 2026 y su inauguración se prevé para el primer trimestre de 2027.

El futuro Lago Marítimo de Algeciras. En azul, las obras inauguradas en 2024. En rojo, la fase 2 y, en amarillo, la fase 3, ambas abiertas al público en 2027. / APBA

Una actuación de más de 16.000 metros cuadrados

La Fase 2, con una inversión de 5,57 millones de euros más IVA, permitirá continuar la integración entre el puerto y la ciudad a lo largo del frente norte, entre el edificio UCA SEA y el parque infantil del flamenco y el auditorio al aire libre, inaugurados en octubre de 2024 por el Ayuntamiento de Algeciras.

La actuación abarcará más de 16.000 metros cuadrados e incluirá tanto trabajos marítimos como urbanos. Uno de sus ejes principales será la rectificación de la alineación del cierre norte del Llano Amarillo, una zona técnicamente compleja por su cercanía al mar.

El nuevo trazado incorporará una prolongación de 77 metros del muelle vertical de bloques, que se convertirá en el futuro punto de embarque del barco de visitas de la APBA, y un dique en talud de escollera reforzado con piezas especiales de hormigón Coastalock de 3,4 toneladas, diseñadas para fomentar hábitats intermareales en los frentes portuarios.

Uno de los elementos más singulares será la gradería de 240 metros de longitud frente al mar, que ofrecerá una visión directa sobre la lámina de agua y contará con tres plataformas accesibles para la pesca recreativa.

Un parque junto al mar con juegos, zonas verdes y sombra

Más allá del frente marítimo, el proyecto prevé la urbanización de más de 10.000 metros cuadrados de espacios peatonales, con paseos, áreas de descanso y zonas verdes. En total, se plantarán 163 árboles y más de 1.600 arbustos, se instalarán ocho pérgolas, bancos, papeleras y fuentes, y se habilitarán 1.337 metros cuadrados de jardines con herbáceas y especies autóctonas que aportarán color y movimiento.

Uno de los espacios más llamativos será el área de juegos infantiles de temática marina, diseñada para evocar el entorno del estrecho de Gibraltar. Tendrá formas inspiradas en olas de mar, mástiles de barco, una gigantesca cola de ballena y caballitos de mar, además de banderas y velas.

El proyecto incluye también un circuito de calistenia, una zona de mantenimiento físico para adultos con equipamiento biosaludable y la prolongación de 181 metros del carril bici, hasta enlazar con el tramo existente en la calle Pérez Arriete, frente a El Corte Inglés y hasta enlazar con el paseo de La Cornisa. Además, se reserva un espacio frente al mar para la instalación de una futura cafetería, que completará la oferta de ocio junto al paseo.

El área de juegos infantiles de temática marina con una gigantesca cola de ballena que funcionará como tobogán. / APBA

Coincidencia de obras con la Fase 3 del Lago Marítimo

Las obras de la Fase 2 coincidirán en el tiempo con las de la Fase 3 del proyecto, que la APBA prevé adjudicar “en las próximas semanas”, antes de que finalice 2025.

La Fase 3 se desarrollará en la zona de contacto puerto-ciudad comprendida entre la glorieta Blas Infante y el Oasis, y cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.024.139 euros (sin impuestos). Su ejecución se extenderá durante diez meses y afectará a una superficie de 10.000 metros cuadrados, abarcando terrenos tanto portuarios como municipales.

El proyecto incluye la creación de un bulevar peatonal y un carril bici perimetral de 440 metros que completará el anillo ciclista que bordea el Llano Amarillo. Además, se habilitarán 94 plazas de aparcamiento en el margen Este de la avenida Virgen del Carmen y dos alineaciones de arbolado para maximizar las zonas de sombra, junto a arbustos de bajo porte con gran capacidad de absorción de dióxido de carbono.

Según la APBA, esta fase también incorporará bancos con pérgolas y una nueva ordenación paisajística que reforzará la continuidad entre el puerto y el tejido urbano de Algeciras.

Una pieza clave en la integración puerto-ciudad

El conjunto de actuaciones del Lago Marítimo forma parte de la estrategia de la Autoridad Portuaria para reconciliar el frente portuario con la ciudad, generando nuevos espacios públicos junto al mar que combinen ocio, naturaleza y actividad portuaria sostenible.

Con la Fase 2 ya adjudicada y la Fase 3 próxima a licitarse, el proyecto entra en su recta más transformadora. Si los plazos se cumplen, 2027 marcará el final de una etapa y el inicio de una nueva fachada marítima para Algeciras.