Agaden–Ecologistas en Acción ha lanzado una dura crítica contra el rumbo que ha tomado el proyecto del Lago Marítimo de Algeciras, impulsado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). Según la organización, las nuevas actuaciones anunciadas —centradas en la construcción de jardines y escolleras en el Llano Amarillo— “arrinconan” los objetivos medioambientales que dieron origen a la iniciativa.

El colectivo ecologista recuerda que el Lago Marítimo, presentado en febrero de 2020, nació con la promesa de recuperar la calidad del agua y eliminar los vertidos de aguas residuales en esta parte del litoral. Sin embargo, aseguran que, más de cinco años después, los problemas de fondo siguen sin resolverse. "Una vez más, la Autoridad Portuaria anuncia proyectos grandilocuentes sin resolver los problemas ambientales que afectan a la ciudad", reprochan desde Agaden.

Según los ecologistas, el proyecto debía priorizar actuaciones clave como la eliminación de vertidos fecales, la regeneración de la lámina de agua de la dársena pesquera, la mejora de los colectores que desembocan en la antigua playa de Los Ladrillos, la construcción de tanques de tormenta o el prometido dragado ecológico.

En lugar de ello, sostienen, la APBA “empieza la casa por el tejado”, destinando 5,5 millones de euros a obras estéticas en vez de a la depuración y canalización de aguas residuales. "Lo urgente e importante no son las escolleras y jardines, sino garantizar que las aguas residuales se encaucen correctamente hacia la depuradora de Isla Verde", insisten desde Agaden–Ecologistas en Acción.

El colectivo advierte de que los vertidos continúan produciéndose cada vez que llueve, afectando al entorno de la antigua playa de Los Ladrillos, "tanto desde la calle Jacinto Benavente como desde el puente de acceso norte al puerto". Para los ecologistas, se trata de una situación incompatible con el objetivo de convertir esta franja del litoral en un espacio de convivencia ciudadana.

El Lago Marítimo nació como una de las apuestas urbanas más ambiciosas de Algeciras. Su planteamiento inicial pretendía recuperar la degradada fachada litoral, eliminar los malos olores y vertidos contaminantes y reintegrar la zona portuaria en la ciudad, mediante un paseo a ras del agua que conecte el Llano Amarillo con el paseo de cornisa.

Para alcanzar ese objetivo, se proyectaron diversas actuaciones medioambientales: la mejora del desvío norte del río de la Miel, en las inmediaciones del centro comercial El Corte Inglés, donde se detectaron filtraciones contaminantes; la intervención en la estación de bombeo de Los Ladrillos, cuyos vertidos afectan al entorno del colegio Virgen del Mar; y finalmente un dragado ecológico a cargo del Puerto de Algeciras.

Pero, según Agaden, esa parte del plan sigue en el cajón. “Los compromisos ambientales del proyecto original se están dejando atrás, mientras se anuncian obras secundarias con gran despliegue mediático”, critican.

La organización ecologista pide a la APBA y al Ayuntamiento de Algeciras que retomen los compromisos ambientales iniciales, centrándose en la recuperación ecológica del frente litoral. A su juicio, los 5,5 millones de euros previstos para jardines y escolleras estarían mejor invertidos en eliminar los vertidos de aguas residuales que siguen contaminando la zona. "No se trata de maquillar el paisaje, sino de sanar la costa", concluyen desde Agaden–Ecologistas en Acción a través de una nota de prensa.