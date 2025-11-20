Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a debate en la Fundación Campus en Algeciras

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras ha emprendido este jueves la celebración de la primera de las dos jornadas del Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible analizando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, justicia e instituciones sólidas.

La inauguración ha corrido a cargo de María de la Luz Martín, vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras; Francisco Arango, delegado de Juventud, Estadística, Pesca y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Algeciras; y el director general del Campus Bahía de Algeciras y coordinador del Campus Tecnológico, Jesús Verdú.

La primera de las dos sesiones que componen el encuentro ha comenzado con la conferencia inaugural La situación de los derechos humanos en el mundo: análisis y llamamiento a la acción a cargo de Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España, que tras realizar su exposición ha concluido que “si queremos avanzar hacia un mundo con más derechos humanos para las personas debemos seguir avanzando hacia la igualdad”. Asimismo, ha señalado el concepto “resistencia” como “la clave en estos momentos de revolución autoritaria” en los que “Naciones Unidas debería actuar como el faro de la humanidad” para evitar ciertas atrocidades.

Tras la conferencia se ha celebrado la mesa debate La Unión Europea como institución de paz, moderada por Jesús Verdú, para la que se ha contado con la representante de Amnistía Internacional, con Francisco Antonio Domínguez, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, y Vicente De Mingo, presidente del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo y delegado provincial del Movimiento por la Paz (MPDL).

El viernes concluirá el encuentro con la segunda sesión en la que se analizarán el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), con la mesa debate Construyendo comunidades sostenibles: el reto urbano del siglo XXI, en la que participará el ayuntamiento de Algeciras, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Acerinox y la UCA, y el ODS 3 (Salud y bienestar), con la mesa

Salud y bienestar para todos: hacia una cobertura sanitaria universal, a cargo de representantes universitarios, el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INIBICA) y el Hospital Universitario de la Línea. La conferencia de clausura InmunoPET: Innovando para una salud global equitativa, en modalidad online, correrá a cargo de Francisca Mulero, jefa de la Unidad Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Antes de finalizar se entregarán dos premios, de 500 y 300 euros, a las dos mejores comunicaciones realizadas por los investigadores participantes en la sala virtual del encuentro, que se ha celebrado paralelamente a la mesa redonda del jueves.

Para la puesta en marcha de este evento, cuya intención no es otra que crear un espacio de reflexión, abierto a cualquier interesado, en el que se fomente el desarrollo sostenible tanto a nivel local como global, la organización ha contado con la financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.