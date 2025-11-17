El Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible, los días 20 y 21 de noviembre en Algeciras

Expertos e investigadores se darán cita los días 20 y 21 de noviembre en el edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras para participar en el X Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible, organizado por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Universidad de Cádiz, a través del vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras, en los que se abordarán algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la Agenda 2030.

En esta edición, se analizarán el ODS 3 Salud y bienestar, el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, y el ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. El análisis se realizará mediante tres mesas redondas, una por cada ODS, en las que participarán expertos e investigadores procedentes de instituciones y entidades de diversa índole, y con las que se pretende promover un debate participativo entre los ponentes y el público de la sala.

El programa también incluye dos conferencias, una inaugural a cargo de Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España, titulada La situación de los derechos humanos en el mundo: análisis y llamamiento a la acción, y otra de clausura, en modalidad online, impartida por la doctora Francisca Mulero, jefa de la Unidad Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

De forma paralela a las mesas debate, los investigadores participantes presentarán sus proyectos en una sala virtual y las dos mejores serán reconocidas con dos premios a las mejores comunicaciones orales, con una cuantía de 500 euros para el primero y 300 euros para el segundo.

Para la puesta en marcha de este evento, cuya intención no es otra que crear un espacio de reflexión, abierto a cualquier interesado, en el que se fomente el desarrollo sostenible tanto a nivel local como global, la organización ha contado con la financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y la colaboración de entidades como la Asociación Amigos de la Ciencia, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INIBICA), el CNIO y Europe Direct Campo de Gibraltar.

La inscripción al evento es gratuita y se puede realizar a través de la web encuentrodesarrollososteniblefcta.es, donde también se encontrará el contenido completo del programa y toda la información sobre anteriores ediciones.