El centro de interpretación Paco de Lucía celebra la Navidad con tres citas musicales en diciembre

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, y el responsable del centro de interpretación Paco de Lucía, José Luis Lara, han presentado una programación navideña que apuesta por la música de raíz y las tradiciones andaluzas para este mes de diciembre.

Sábado 6 de diciembre: Javi Ruibal abre el mes con un concierto íntimo

La programación arranca con el músico Javi Ruibal, que ofrecerá un recital en el que combinará sus composiciones más reconocidas con nuevas creaciones que muestran su madurez artística. Las entradas están disponibles por 12 euros.

Sábado 13 de diciembre: Zambomba tradicional con los maestros del cante

El espíritu navideño llegará en su máxima expresión con una zambomba tradicional que reunirá a Manuel Peralta (guitarra), Marote (percusión) y las voces de Manuela Montoya, Luis de Mateo, Juanjo de la Orilla y Antonio Córdoba. Este encuentro, organizado junto a la Sociedad del Cante Grande, recupera la esencia de las celebraciones populares andaluzas. El acceso será mediante invitación gratuita.

Lunes 22 de diciembre: Toma Castaña cierra el mes con 'Navidad de Cai'

La zambomba del conjunto gaditano Toma Castaña pondrá el broche final a diciembre con su ya tradicional espectáculo Navidad de Cai, donde el compás flamenco se funde con los villancicos más populares en una propuesta participativa que cada año se convierte en cita obligada. Entradas: 12 euros.

Información práctica:

Entradas de pago (6 y 22 de diciembre): www.ocio-entradas.com - 12 euros

Invitaciones gratuitas (13 de diciembre): disponibles en el centro de interpretación Paco de Lucía hasta completar aforo

Pintor y Lara han animado a vecinos y visitantes a vivir la Navidad desde la música, el arte y las tradiciones que definen la identidad cultural de la ciudad.