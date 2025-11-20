La Cámara de Comercio reconoce a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras por sus casi 50 años

El Pleno de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha hecho entrega de un reconocimiento especial a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (ETSI), en conmemoración de sus casi 50 años de historia. La entidad cameral ha destacado el papel fundamental que esta institución ha desempeñado desde 1976 en la formación de capital humano, subrayando que la competitividad del tejido empresarial de la comarca está directamente vinculada al talento técnico gestado en sus aulas.

Durante el acto, celebrado este jueves en la sede de la Cámara, el presidente, Carlos Fenoy, ha realzado el prestigio de la Politécnica y su aportación decisiva al talento generado en la comarca. "Es un motor de excelencia y esencial para nuestro futuro”, ha señalado Fenoy. El reconocimiento, acordado en sesión plenaria, enfatiza que la aportación de la Escuela de Ingeniería trasciende lo académico para convertirse en un activo económico de primer orden para el área de la Bahía de Algeciras y su entorno.

El galardón ha sido recogido por la actual directora del centro, Paloma Cubillas, quien ha estado arropada por una representación histórica de la institución, incluyendo a los exdirectores Alfonso Corz, Ignacio Turias y Gabriel González. Su presencia ha servido para repasar la evolución del centro, que nació impulsado por la propia industria local como Escuela de Ingeniería Técnica Industrial y que ha sabido evolucionar hasta la actual ETSI, adaptando su oferta formativa a los nuevos retos de la transición energética, el hidrógeno verde y la logística portuaria.

La Cámara de Comercio ha recordado el papel de la Universidad de Cádiz (UCA) en su conjunto, valorando el prestigio y la solidez de la comunidad universitaria en la provincia. La institución cameral ha destacado cómo la UCA, a través de centros como la ETSI y sus cátedras de empresa, ha logrado consolidar un ecosistema de innovación y transferencia tecnológica que es garantía de futuro y progreso para la sociedad campogibraltareña.